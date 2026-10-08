Antalya'da borsada istikrar: Ali Çandır dört yıl daha başkan

seçim süreci ve sonuçları:

Antalya Ticaret Borsası'nda (ATB) 2026-2030 çalışma döneminin ikinci aşaması, Antalya Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda tamamlandı. Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu başkanlığı gözetiminde yönetim kurulu, disiplin kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeliği için 3 sandık kuruldu ve meclise seçilen 19 üye oy kullandı.

Seçim sonunda Ali Çandır yeniden ATB Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yönetim kurulu asil üyeliklerine Halil Bülbül, Hüseyin Simav, Cüneyt Doğan ve Ragıp Gök seçildi. Seçimin örgütlenmesi ve oy kullanma süreci, ilçe seçim kurulu gözetiminde gerçekleştirildi.

delegeler ve disiplin kurulu:

TOBB Genel Kurul delegeliğine Halil Bülbül, Selçuk Çelebi ve Nuri Büyükselçuk seçilirken, ATB Disiplin Kurulu asil üyeliklerine Burak Gönen, Nurettin Babaoğlu, Sedat Ekici, Mustafa Çetin, Salih Kurubaş ve Halil Karakaş getirildi. Bu atamalarla birlikte borsanın önümüzdeki dört yıllık döneme ilişkin temsil yapısı netleşmiş oldu.

yeni dönemde hedefler ve mesajlar:

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, organ seçimlerinin ikinci etabının tamamlandığını belirterek, yönetime duyulan güven için teşekkür etti ve meclisin oyuyla yönetimine dört yıllığına görev verildiğini vurguladı. Çandır, üyelerin desteğinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti: “Organ seçimlerimizin ikinci etabını da tamamladık. Üyelerimizin seçtiği meclis üyelerimiz, bugün gerçekleştirdiğimiz seçimle yönetim kurulumuza 4 yıllığına görev verdi. Bize güvenen, destek veren tüm üyelerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.”

Başkan Çandır, yeni dönemin daha fazla sorumluluk ve çalışma gerektirdiğini belirterek, ATB olarak üretimin, emeğin ve ticaretin gücünü artırmaya odaklanacaklarını söyledi. Antalya'nın tarım sektörü ve kent önceliklerine yönelik çalışmaların süreceğini, ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde iş dünyasının sesi ve çözüm ortağı olmaya devam edeceklerini açıkladı. Önümüzdeki dört yılda daha çok üretip Antalya için daha güçlü işler ortaya koyma taahhüdü yinelendi.

ANTALYA TİCARET BORSASI’NDA (ATB) 2026-2030 ÇALIŞMA DÖNEMİNİN İKİNCİ AŞAMASI TAMAMLANDI. YÖNETİM KURULU, DİSİPLİN KURULU VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) DELEGELERİNİN BELİRLENDİĞİ SEÇİMDE, ALİ ÇANDIR YENİDEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEÇİLDİ.