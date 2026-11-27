Turkish Airlines World Golf Cup 2026 finali Antalya'da tamamlandı

Turkish Airlines'ın düzenlediği Turkish Airlines World Golf Cup 2026 büyük finali, 26-27 Kasım tarihlerinde Antalya Gloria Serenity Resort'ta gerçekleştirildi. İki raund sonunda turnuvanın dünya şampiyonu Jaques Iyeze Gatera oldu.

Turnuvanın boyutu ve geçmişi:

Organizasyon bu yıl 66 ülkede gerçekleşen 99 eleme turnuvası ile büyük finale ulaştı. Mart ayında başlayan seri, eleme etaplarında başarı gösteren sporcuları Antalya'da şampiyonluk için bir araya getirdi. 2013'te 12 ülkeyle başlayan turnuva, pandemi dönemi dışındaki istikrarıyla öne çıktı; bugüne kadar 87 ülkede, 130'dan fazla şehirde, 750'nin üzerinde turnuva düzenlenmiş ve 60 binden fazla amatör golf oyuncusu misafir edilmiştir.

THY'nin hedefleri ve Antalya'nın önemi:

Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur, organizasyonun THY'nin marka stratejisindeki yerini ve Antalya'nın rolünü vurguladı. Olmuştur, golfün marka bilinirliği ve itibarını artırma amacıyla seçilen önemli mecralardan biri olduğunu; organizasyonun doğru yolcu segmentine ulaşmada fayda sağladığını belirtti.

Olmuştur ayrıca THY'nin mevcut marka değerinin yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu, dünyanın en değerli 100 markası arasına girmeyi hedeflediklerini ve bu hedefe ulaşmak için marka değerini yaklaşık 7 kat artırmaları gerektiğini ifade etti.

Antalya ile ilgili paylaşılan verilerde, kentte yılda yaklaşık 500 bin tee time rezervasyonu yapıldığı ve burada yılda 2 milyona yakın round oynandığı vurgulandı. Olmuştur, THY ile birlikte AJet ve SunExpress'in doğrudan seferler düzenlediğini, ayrıca 130 ülkeden tek aktarmayla Antalya'ya ulaşım sağlandığını belirterek bölgenin golf turizmi açısından stratejik önemini ortaya koydu.

Final sonuçları ve ödül töreni:

Gold kategorisinde İngiltere'den Tony McDonnell iki raund sonunda elde ettiği 73 Stableford puanla şampiyon oldu; Shahab Raja 70 puanla ikinci, Shih How Kevin Liau ise 70 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Silver kategorisinde Ian David Forsyth 85 Stableford puanıyla birinciliğe ulaşırken, Chandan Krishna Kayestha 79 puanla ikinci ve Nana Rosalie N'Dah 76 puanla üçüncü oldu. Turnuvanın genel dünya şampiyonu ise iki raund sonunda elde ettiği 149 skor ile Jaques Iyeze Gatera olarak kayda geçti.

Ödül töreninde Olmuştur, Antalya'nın ulaşım bağlantıları, saha yoğunluğu ve yılın büyük bölümünde uygun iklimi sayesinde golf turizmi açısından benzersiz bir destinasyon olduğunu vurguladı ve 13 yıldır süren turnuva geleneğini sürdüreceklerini belirtti.

ŞAMPİYON JAQUES IYEZE GATERA'NIN YER ALDIĞI FOTOĞRAF