Antalya'da COP31 etkinlikleri: kent genelinde konser, sergi ve çevre çalışmaları

Antalya, COP31 ev sahipliğine kültür ve çevre programlarıyla hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında kenti canlı tutacak bir etkinlik takvimi açıkladı. 9-20 Kasım tarihleri arasında konferans alanında planlanan 72 etkinliğin yanı sıra Hıdırlık, Üç Kapılar, Saat Kulesi, Kaleiçi ve Yat Limanı gibi noktalar başta olmak üzere kent genelinde konser, sergi, tiyatro, spor ve çevre odaklı aktiviteler gerçekleştirilecek.

etkinliklerin kapsamı ve hedefleri:

Programın amacı çevre bilincini artırmak ve Antalya'nın kültürel zenginliklerini öne çıkarmak olarak belirleniyor. Belediye yetkilileri, konferans etkinliklerini kent yaşamıyla bütünleştirerek hem yerel halkın hem de konferansa katılacakların kültür-sanat faaliyetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. Etkinlikler, açık hava gösterileri, sergi ve söyleşiler ile sportif ve gönüllü çevre çalışmalarını bir araya getiriyor.

açılış günü ve haftalık programdan öne çıkanlar:

Programın ilk günü 9 Kasım Pazartesi Hıdırlık'ta 12.00-17.00 arasında masa oyunları ve antrenör desteği sunulacak; saat 17.00'de ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası konser verecek. Aynı gün Saat Kulesi karşısında Napoliten eserler, Karatay Medresesi'nde ney ve bendir dinletisi, Kaleiçi Yapıları Keşif Yürüyüşü ve Kartpostal Sergisi ile söyleşiler yer alıyor.

11 Kasım Çarşamba günü İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çok Sesli Korosu (şef: Prof. Dr. Seval Köse) Hıdırlık'ta sahne alırken, Üç Kapılar'da Türk Sanat Müziği Orkestrası'nın Sırtolar-Longolar programı ve Kaleiçi Rögâr Kapakları Boyama etkinliği gibi etkinlikler düzenlenecek. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ise 'Hayatta Kalma Çizgileri: Yaşamak, Uyum Sağlamak, Yarını Hayal Etmek' başlıklı Afrikalı sanatçıların eserlerinden oluşan sergi açılacak.

Hafta boyunca 12-14 Kasım tarihlerinde Bando ve Kent Orkestrası, Türk Halk Müziği toplulukları, tiyatro gösterileri ile 'Liman Kenti Antalya' sergisi gibi programlar Yat Limanı ve diğer merkezlerde ziyaretçilerle buluşacak. 13 Kasım'da Suna Karakaya Saat Kulesi karşısında konser verirken 14 Kasım Cumartesi yine Hıdırlık'ta Napoliten eserler çalınacak.

çevre çalışmaları ve kapanış günü:

Çevre faaliyetleri programın önemli bir parçasını oluşturuyor. 15 Kasım Pazar Yat Limanı'nda 10.00-12.00 saatleri arasında deniz dibi ve kıyı temizliği gerçekleştirilecek. Aynı gün Antalya Bisiklet Grupları saat 15.30'da Barbaros Çay Bahçesi karşısından hareket ederek Eski Stadyum tribünlerinin boyanması etkinliğine katılacak; saat 16.00'daki programda Bando ve Kent Orkestrası da yer alacak. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde 'Yaşamak, Uyum Sağlamak, Yarını Hayal Etmek' paneli düzenlenecek, Üç Kapılar'da piyano resitali ve Saat Kulesi karşısında halk müziği ile halk oyunları gösterileri gerçekleşecek.

16-18 Kasım arasında Zefir Trio, Melek Yıldız, JAZZ Stops gibi müzik grupları ve çeşitli korolar Hıdırlık ile Üç Kapılar sahnelerinde seyirciyle buluşacak. 17 Kasım'da Eski Belediye Binası önünde 'Geçmişten Günümüze Antalya Sergisi' ile söyleşiler düzenlenecek; 18 Kasım'da geri dönüşüm metallerinden heykel yapımı canlı performansı Eski Stadyum tribününde yer alacak.

Programın son günleri olan 19-20 Kasım'da da konserler, sergiler ve müzik dinletileriyle etkinlikler sona erecek. 19 Kasım'da 'Duttan İpeğe' sergisi açılacak ve akşam Eylem Kozak, Gizem Akdemir ile Alaeddin Gençer müzik dinletisi sunacak. Kapanış günü 20 Kasım Cuma Hıdırlık'ta İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Orkestrası'nın Suna Karakaya konseri ve Üç Kapılar'da Antalya Klasik Gitar Topluluğu konseri ile program, Çevre İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek trio dinletisiyle tamamlanacak.

Belediye tarafından hazırlanan bu kapsamlı takvim, COP31 sürecini kentin kültürel yaşamına entegre etmeyi ve yerel halkın konferans döneminde de kent merkezindeki etkinliklere katılımını artırmayı amaçlıyor. Yerel mekanların kullanımı ve çevre odaklı çalışmalar, programın öncelikleri arasında yer alıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, COP31 KAPSAMINDA DÜZENLEYECEĞİ 72 ETKİNLİĞİN YANI SIRA KENTİN FARKLI NOKTALARINDA KONSER, SERGİ, TİYATRO, SPOR VE ÇEVRE ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK. (ARŞİV)