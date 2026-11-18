Antalya'da COP31 kapsamında özel gösterim

COP31 etkinlikleri çerçevesinde hayata geçirilen "5 Yönetmen 5 Yeşil Film" projesi, Antalya'daki özel gösterimde izleyicilerle buluştu. "Sinemasına Bir Ağacın Adını Veren Ülke Türkiye: Yeşilçam’dan Yeşil Setlere" temasıyla düzenlenen programda beş kısa film, yönetmenleri ve oyuncularının katılımıyla Ahmet Yesevi salonunda gösterildi. Gösterime katılan ekipler, sürdürülebilir film yapımına dair uygulamalarını ve setlerde çevresel etkinin nasıl azaltılabileceğini paylaştı.

Birol Güven: bugün karbon ayak izimizi azaltmaya başlıyoruz

Etkinlikte konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye'nin televizyon dizileriyle büyük bir endüstriye dönüştüğünü ve bunun çevresel sorumluluğu beraberinde getirdiğini vurguladı. Güven, "Bizim inşa ettiğimiz bir televizyon endüstrimiz var. Bizim küçük Yeşilçam yapımlarımız artık büyüdü, dizilerle birlikte çok endüstriyel bir hale geldi. Bir şey endüstri ise onun karbon ayak izi de çok büyük oluyor. Dolayısıyla bütün endüstrilerde olduğu gibi sinema endüstrisinde de biz karbon ayak izini azaltmaya başlıyoruz. Bu konuda çalışan çok değerli sinema toplum örgütlerimiz var. Bugün 5 tane yeşil film seyredeceğiz. Fakat bu yeşil film nedir? Bu hepimiz için yeni bir durum; ama bazı arkadaşlar için değil. Şimdi Yeşil Setler Mümkün Girişiminden arkadaşlarımız bizimle. Birazdan mikrofonu onlara devredeceğiz. Sonra da kısa filmlerimize geçeceğiz. Bu 5 yeşil film ile bir kartopu yaptık, inşallah bu kartopu yakında bir çığa dönüşür. Geldiğiniz için teşekkür ederiz" diyerek projenin yaygınlaşmasına dair beklentisini paylaştı.

Yeşil Setler Mümkün: setlerde uygulanabilir çözümler

Etkinlikte yer alan Yeşil Setler Mümkün platformunun temsilcileri, sürdürülebilir film yapımının setlerde nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin saha deneyimlerini aktardı. Platform, çalışmalarının başlangıç noktasını setlerdeki atık miktarı ve üretim süreçlerinin çevresel etkilerinde gördükleri sorunlara dayandırdı. Temsilciler, pandemi döneminde başladıkları gözlemlerle "Bir seti yeşil yapabilmek mümkün mü?" sorusuyla yola çıktıklarını, uygulamaları öğrenmek için setlere girip ilk etapta dirençle karşılaşsalar da adlarını bu nedenle "Yeşil Setler Mümkün" koyduklarını anlattı.

Beş filmdeki uygulamalar ve paylaşılan veriler

Vuslat Saraçoğlu, Ömer Faruk Sorak, Uğur Yağcıoğlu, Emre Kavuk ve Banu Sıvacı imzalı beş kısa film sırasıyla gösterildi. Filmlerde Rıza Kocaoğlu, İlay Erkök, Aylin Kontente, Serdar Orçin, Gökhan Yıkılkan, Elit Andaç Çam, Ece Yüksel, Levent Can, Yıldız Çağrı Oktay, Emre Karayel ve Bestemsu Özdemir rol aldı. Yönetmenler ve oyuncular, çekim süreçlerinde benimsedikleri sürdürülebilirlik ilkelerini anlattı: çekimlerde jeneratör kullanılmaması, vejetaryen yemeklerin tercih edilmesi, yerel esnaftan hizmet alınması ve elektrikli araçlardan yararlanılması gibi uygulamalar öne çıktı.

Ekipler, dışarıdan büyük catering firmaları yerine çekim yapılan bölgelerdeki yerel işletmeleri tercih ederek hem yerel ekonomiye katkı sağladıklarını hem de lojistik kaynaklı çevresel etkileri azalttıklarını belirtti. Ayrıca elektrikli araç kullanımı sayesinde yakıt tüketiminde önemli tasarruf sağlandığı; bunun, İstanbul-Ankara arasında üç gidiş dönüş yolculuğuna denk gelen yakıt tüketiminin önüne geçilmesine ve İstanbul’un 196 saatlik elektrik tüketimine karşılık gelen bir enerji tasarrufu elde edilmesine katkı sunduğu paylaşıldı.

Sinemacılar, üretim süreçlerinde kaynakların zaman zaman hız ve hırs nedeniyle gereğinden fazla tüketilebildiğine dikkat çekerek, sürdürülebilirliğin yalnızca filmlerin konusu değil, yapım aşamasından itibaren benimsenmesi gereken bir anlayış olduğunu vurguladılar. Beş filmin çekim süreci, çevreye duyarlı bir set kurulmasının mümkün olduğunu gösterirken katılımcılar için önemli bir farkındalık yarattı.

Gösterim hatıra fotoğraflarıyla sona erdi

Gösterimin ardından yönetmenler, oyuncular ve davetliler Ahmet Yesevi salonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Oyuncular, etkinlik alanında kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen sinemaseverleri geri çevirmeyerek katılımcılarla tek tek fotoğraf çektirdi ve izleyicilerle buluşmayı sürdürdü.

OP31 KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN "5 YÖNETMEN 5 YEŞİL FİLM" PROJESİ, ANTALYA’DA DÜZENLENEN ÖZEL GÖSTERİMLE SİNEMASEVERLERLE BULUŞTU.