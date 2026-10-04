Antalya'da dubleks terasında çıkan yangın sonrası bir kişi gözaltına alındı

olay ve müdahale:

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. En üst katta yer alan dubleks dairenin teras bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından adrese çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık personeli sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti; alevler, ilk belirlemelere göre kısa sürede dubleks dairenin büyük bölümünü sardı.

tahliye ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında binanın alt katlarında bulunan dairelerde oturanlar tahliye edildi. Bazı vatandaşların yangını cep telefonuyla kaydettiği görüldü. Üst kattan düşen parçaların alt kattaki markete ulaşmaması için çevredeki vatandaşlar da hortumla müdahalede bulundu.

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucunda yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı ve söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından dairenin büyük ölçüde hasar gördüğü, kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

şüpheli ve tanık ifadeleri:

Yangını çıkarmış olabileceği değerlendirilen bir kişi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde bulunan ve olaya tanık olan vatandaşlar, yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilal Çetin yaşananları, "Burada akıl sağlığı yerinde olmayan bir kiracı var. Çocuğum yaktı dedikten sonra anahtarı üzerimize atarak kaçtı" şeklinde anlattı.

Enes Yalvaç ise, "Yan tarafta dükkanımız var bizim. Aşağıya sürekli tabak, çanak fırlatıyordu aşağıya, bir süredir psikoloji bozuktu. Bugünde yakmış evi. Anahtarı da aşağıya fırlatmış. Daha önceden de aşağıya tabak, çanak fırlatıyordu. Bir araç geldiği zaman, ‘Bu araba çocuğumu almaya geldi’ şeklinde davranışları vardı" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve şüphelinin ifadesi doğrultusunda gerekli işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

ANTALYA’DA 5 KATLI BİR APARTMANIN EN KATINDA YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 1 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCU YANGIN SÖNDÜRÜLÜRKEN, DAİRE TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ.