Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerinde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

operasyonun detayları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürüttüğü çalışmada, toplamda 3 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalar eş zamanlı olarak Kepez ve Aksu ilçelerinde gerçekleştirildi.

ele geçirilen maddeler ve adli süreç:

Aramalarda 3 kilo 200 gram metamfetamin, 24 bin 890 adet sentetik hap ve 25 gram kokain ele geçirildi. Elde edilen bulgular savcılığa iletilerek olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Yetkililer operasyonun, bölgedeki sokak satıcılarına ve uyuşturucu sevkiyatına yönelik devam eden çalışmanın parçası olduğunu belirtti. Soruşturma ve takip işlemleri savcılık nezaretinde sürdürülüyor.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER