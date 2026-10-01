Antalya'da gazeteciler ve genç iletişimciler dronla haberciliğe hazır

Antalya'da dron eğitimi tamamlandı

Basın İlan Kurumu (BİK) ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliği ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi katkısıyla yürütülen "Basın Kuruluşlarına Dron Eğitimi ve Kapasite Geliştirme Projesi" kapsamında 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenen eğitim tamamlandı. Antalya, Isparta ve Burdur'daki internet haber sitelerinde görev yapan basın mensupları ile Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri teorik ve uygulamalı oturumların ardından İHA-1 ticari pilot eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Eğitim programında hava hukuku, güvenlik prosedürleri, uçuş planlaması ve görüntüleme teknikleri gibi teorik konular ile saha çalışmaları bir arada yürütüldü. Uygulamalı oturumlarda katılımcılar drone operasyonları, acil durum yönetimi ve haber prodüksiyonunda dron kullanımı üzerine pratik deneyim kazandı. Kurs sonunda verilen sertifikalar, katılımcıların ticari kategoride İHA kullanımı için gereken temel yeterlikleri sağladığını belgeliyor.

Tören ve yetkililerin mesajı:

Sertifika töreninde belgeler, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçil Deren Van Het Hof, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşad Güdekli, BİK Antalya Bölge Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, BİK İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Furkan Aydın ile havacılık eğitmenleri tarafından katılımcılara takdim edildi. Törende konuşan Mevlüt Uluçamlıbel kurum olarak basının değişen teknolojiye uyumunu ve yeni nesil habercilik alanındaki yetkinliklerin geliştirilmesini önemsediklerini belirterek "Geleceğin gazetecilerine katkı sağlayacak eğitim ve projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Proje, yerel basın mensupları ve iletişim fakültesi öğrencilerinin mesleki ve teknolojik yetkinliklerini artırmayı amaçlıyor ve dron teknolojisinin saha haberciliğine entegrasyonunu hızlandırmayı hedefliyor. Alınan eğitim ve sertifikalar, katılımcıların haber üretim süreçlerinde daha güvenli ve verimli dron operasyonları gerçekleştirmesine olanak tanıyacak.

BASIN KURULUŞLARINA DRONE EĞİTİMİ VE KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ" KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHA-1 TİCARİ PİLOT EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN KATILIMCILARA SERTİFİKALARI VERİLDİ