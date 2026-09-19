Antalya'da gaziler günü programlarında birlik ve şükran vurgusu

Antalya'da anma töreni ve ziyaretler

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni gerçekleştirildi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik, Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker ile muharip gaziler, şehit yakınları ve emniyet teşkilatı dernekleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Emekli Albay Zeynel Abidin Sezer'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla son buldu. Ardından Vali Şahin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret ederek dernek üyeleri ve gazilerle bir araya geldi.

Camide mevlid ve toplumsal anma:

Program kapsamında Muratpaşa Camii'nde, aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu. Katılımcılara lokma tatlısı ikram edilerek toplumun farklı kesimlerinden katılanlarla manevi paylaşımlar sağlandı.

Vali Şahin'in vurguları:

Gaziler ve aileleri onuruna düzenlenen yemekte konuşan Vali Hulusi Şahin, Gaziler Günü'nün tarihî önemine dikkat çekti. Şahin, II. Viyana Kuşatması'nın ardından başlayan çekilmelere ve Sakarya Meydan Muharebesi'yle bu sürecin sonlandırılmasına değinerek, ordunun ve milletin dirilişine işaret etti.

Vali Şahin, konuşmasında "Bu yürüyüşümüz devam edecektir. Hakkımız olanı almaya ve milletimize, devletimize daha büyük bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak birlik, beraberlik ve millî ruhun korunmasının önemini vurguladı. Konuşma sonrası Şahin, gaziler ve aileleriyle sohbet ederek onların duygu ve düşüncelerini dinledi.

Katılımcı profile ve temenniler:

Düzenlenen programlara ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, KKTC Başkonsolosu Aslı Erkmen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit ve gazi dernekleri temsilcileri katıldı. Katılımcılar günün anlamına binaen gazilere şükranlarını sundu ve birliğin devamına dair temenniler paylaşıldı.

Antalya'daki etkinlikler, törenler ve ziyaretlerle Gaziler Günü'nün hem resmi hem de toplumsal boyutunun birlikte yaşandığı bir anma programı olarak tamamlandı.

VALİ HULUSİ ŞAHİN