Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Antalya'da gaziler günü programlarında birlik ve şükran vurgusu

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Antalya'da tören ve programlar düzenlendi; Vali Hulusi Şahin, gazilere şükran belirterek birlik ve geleceğe vurgu yaptı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Antalya'da gaziler günü programlarında birlik ve şükran vurgusu

Antalya'da anma töreni ve ziyaretler

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni gerçekleştirildi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik, Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker ile muharip gaziler, şehit yakınları ve emniyet teşkilatı dernekleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Emekli Albay Zeynel Abidin Sezer'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla son buldu. Ardından Vali Şahin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret ederek dernek üyeleri ve gazilerle bir araya geldi.

Camide mevlid ve toplumsal anma:

Program kapsamında Muratpaşa Camii'nde, aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu. Katılımcılara lokma tatlısı ikram edilerek toplumun farklı kesimlerinden katılanlarla manevi paylaşımlar sağlandı.

Vali Şahin'in vurguları:

Gaziler ve aileleri onuruna düzenlenen yemekte konuşan Vali Hulusi Şahin, Gaziler Günü'nün tarihî önemine dikkat çekti. Şahin, II. Viyana Kuşatması'nın ardından başlayan çekilmelere ve Sakarya Meydan Muharebesi'yle bu sürecin sonlandırılmasına değinerek, ordunun ve milletin dirilişine işaret etti.

Vali Şahin, konuşmasında "Bu yürüyüşümüz devam edecektir. Hakkımız olanı almaya ve milletimize, devletimize daha büyük bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak birlik, beraberlik ve millî ruhun korunmasının önemini vurguladı. Konuşma sonrası Şahin, gaziler ve aileleriyle sohbet ederek onların duygu ve düşüncelerini dinledi.

Katılımcı profile ve temenniler:

Düzenlenen programlara ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, KKTC Başkonsolosu Aslı Erkmen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit ve gazi dernekleri temsilcileri katıldı. Katılımcılar günün anlamına binaen gazilere şükranlarını sundu ve birliğin devamına dair temenniler paylaşıldı.

Antalya'daki etkinlikler, törenler ve ziyaretlerle Gaziler Günü'nün hem resmi hem de toplumsal boyutunun birlikte yaşandığı bir anma programı olarak tamamlandı.

VALİ HULUSİ ŞAHİN

VALİ HULUSİ ŞAHİN

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ahilik geleneği Kırşehir'de birlik, üretim ve meslek ahlakını vurguladı
images

Yeni Han akşamları'nda Hüsnü Arkan'la müzik dolu gece
images

Parkta sinema gecesi hareketlilik haftasında gönülleri ısıttı
images

Kültürpark edebiyatla canlandı: İZKİTAP-8 kapılarını açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Keçiören'de binada kenevir üretimi iddiası: iki kişi tutuklandı

Kırıkkale'de gece yarısı hal yangını: plastik kasalar alev aldı, bina sıçramadan kurtarıldı

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı