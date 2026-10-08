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Antalya'da geniş çaplı kaçak tütün ve mamul operasyonu

Antalya'da yürütülen operasyonda Döşemealtı, Aksu, Manavgat ve Alanya'da binlerce kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da geniş çaplı kaçak tütün ve mamul operasyonu

operasyon detayları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya, Manavgat ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Döşemealtı, Aksu, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Şüpheli şahısların araçlarında ve bir işletmede yapılan aramalar sonucunda geniş çaplı ele geçirmeler gerçekleştirildi.

ele geçirilen ürünler:

Aramalarda 235 kilogram kıyılmış tütün, 77 kilogram kaçak nargile tütünü, 6 bin 180 adet doldurulmuş makaron, bin 800 adet bandrolsüz makaron, 896 paket kaçak sigara, 22 adet kaçak elektronik sigara ve 119 paket elektronik sigara ısıtıcısı ele geçirildi.

soruşturma ve süreç:

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ÇOK MİKTARDA KAÇAK TÜTÜN VE...

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ÇOK MİKTARDA KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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