Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6199 -0,16%
Bist 12.355,41 -1,88%
Altın Gram 6.579,66 +0,37%
EUR/USD 1,1348 -0,22%
Brent Petrol 96,18 -1,69%
--°

Antalya'da güvenlik kamerası takibiyle kayıp kadın falezlerin dibinde bulundu

Antalya'da 2 gündür kayıp olan Nil Bölükbaş'ın cansız bedeni, yakınlarının güvenlik kameralarını takip etmesiyle, 35 metrelik falezlerin dibinde bulundu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:37

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 14:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da güvenlik kamerası takibiyle kayıp kadın falezlerin dibinde bulundu

olayın tespiti:

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Nil Bölükbaş (40), evden çıktıktan kısa süre sonra kayboldu. Yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdikten sonra binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek Bölükbaş'ın çıkış anını tespit etti. Kayıtlarda kadının, evden ayrıldıktan sonra gidiş istikametinde bulunan işletmelere ait diğer güvenlik kameralarında da görüntülendiği görüldü.

Görüntülerin takip edilmesi sonucu, Bölükbaş'ın en son hareketlerinin falezler yönünde olduğunu belirleyen yakınları, bölgeye yoğunlaşan aramaların yapılmasını sağladı.

aramalar ve müdahale:

Dün akşam saatlerinde olay yerine gelen ekipler arasında Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile AFAD bulunuyordu. Deniz ekibinin denizde, AFAD'ın ise termal kameralı drone ile yaptığı aramalarda genç kadına ait herhangi bir ize rastlanamadı. Aramalar gece boyunca sürdü; sabah saatlerinde yakınlarının bölgede yaptığı kontrollerde falezlerin dip noktasında kayalıklarda hareketsiz bir kişi fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sevk edilen deniz polisi ve Sahil Güvenlik botlarının yanı sıra polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri müdahaleye katıldı. Botla ulaşılan noktada yapılan ilk kontrolde söz konusu şahsın hayatını kaybettiği tespit edilirken, cesedin dünden beri kayıp olarak aranan kişinin, Nil Bölükbaş olduğu belirlendi.

Cansız bedenin bulunduğu kayalık alanın yapı ve kaya dokusunun yumuşak olması nedeniyle karadan tahliyesi mümkün olmadı; bu nedenle ekipler cesedi Deniz Limanı Şube Müdürlüğü botuna alarak Antalya Yat Limanı'na götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı kontrollerin ardından Bölükbaş'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Vefat haberini alan eşinin, cesedin bulunduğu noktada bir kayanın üzerine diz çökmüş ve uzun süre gözyaşı dökmüş olması, olayın yakın çevrede yarattığı derin üzüntüyü gözler önüne serdi. Yetkililer olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

BOTLA ŞAHSIN BULUNDUĞU NOKTAYA ÇIKAN EKİPLER YAPTIKLARI KONTROLLERDE ŞAHSIN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ...

BOTLA ŞAHSIN BULUNDUĞU NOKTAYA ÇIKAN EKİPLER YAPTIKLARI KONTROLLERDE ŞAHSIN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLERKEN CANSIZ BEDENİN DÜNDEN BU YANA KAYIP OLARAK ARANAN NİL BÖLÜKBAŞ'A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş kulak küpeleriyle sahibine kavuştu
images

Sağanak sonrası Kaplıkaya Deresi'nde su seviyesi belirgin şekilde arttı
images

Yüksek debi uyarısı: Kaplıkaya Deresi'nde hızlanan akıntı yaşamı etkiliyor
images

Namaz kargaşası camide silah sesiyle sonuçlandı: iki şüpheli adliyede

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de tekstil sektörü bir araya gelerek 2030 için yol haritası çizdi

İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş kulak küpeleriyle sahibine kavuştu

Gazze İslam Üniversitesi'nde açılış dersi: Özvar'dan eğitim ve yeniden inşa vurgusu

Ekonomik krizlere karşı ahlak eğitimi talebi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan