Antalya'da güvenlik kamerası takibiyle kayıp kadın falezlerin dibinde bulundu

olayın tespiti:

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Nil Bölükbaş (40), evden çıktıktan kısa süre sonra kayboldu. Yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdikten sonra binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek Bölükbaş'ın çıkış anını tespit etti. Kayıtlarda kadının, evden ayrıldıktan sonra gidiş istikametinde bulunan işletmelere ait diğer güvenlik kameralarında da görüntülendiği görüldü.

Görüntülerin takip edilmesi sonucu, Bölükbaş'ın en son hareketlerinin falezler yönünde olduğunu belirleyen yakınları, bölgeye yoğunlaşan aramaların yapılmasını sağladı.

aramalar ve müdahale:

Dün akşam saatlerinde olay yerine gelen ekipler arasında Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile AFAD bulunuyordu. Deniz ekibinin denizde, AFAD'ın ise termal kameralı drone ile yaptığı aramalarda genç kadına ait herhangi bir ize rastlanamadı. Aramalar gece boyunca sürdü; sabah saatlerinde yakınlarının bölgede yaptığı kontrollerde falezlerin dip noktasında kayalıklarda hareketsiz bir kişi fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sevk edilen deniz polisi ve Sahil Güvenlik botlarının yanı sıra polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri müdahaleye katıldı. Botla ulaşılan noktada yapılan ilk kontrolde söz konusu şahsın hayatını kaybettiği tespit edilirken, cesedin dünden beri kayıp olarak aranan kişinin, Nil Bölükbaş olduğu belirlendi.

Cansız bedenin bulunduğu kayalık alanın yapı ve kaya dokusunun yumuşak olması nedeniyle karadan tahliyesi mümkün olmadı; bu nedenle ekipler cesedi Deniz Limanı Şube Müdürlüğü botuna alarak Antalya Yat Limanı'na götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı kontrollerin ardından Bölükbaş'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Vefat haberini alan eşinin, cesedin bulunduğu noktada bir kayanın üzerine diz çökmüş ve uzun süre gözyaşı dökmüş olması, olayın yakın çevrede yarattığı derin üzüntüyü gözler önüne serdi. Yetkililer olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

BOTLA ŞAHSIN BULUNDUĞU NOKTAYA ÇIKAN EKİPLER YAPTIKLARI KONTROLLERDE ŞAHSIN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLERKEN CANSIZ BEDENİN DÜNDEN BU YANA KAYIP OLARAK ARANAN NİL BÖLÜKBAŞ'A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ.