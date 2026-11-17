Antalya'da iki ilçede eş zamanlı operasyon

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ve Alanya ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon öncesinde yürütülen takibin ve delillendirmenin ardından belirlenen adreslere Özel Harekat Polisleri eşliğinde baskın yapıldı.

operasyonun kapsamı ve yakalanan şahıslar:

Adreslere yapılan müdahalede, 1’i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik aramalarda; bin 180 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu, 694 paket gümrük kaçağı sigara, 98 adet elektronik sigara, 80 gram metamfetamin, 9 gram fubinica (bonzai) yapımında kullanılan sentetik kannabinoid, 2 gram esrar, 1 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve çeyrek altın ele geçirildi.

el konulan malvarlığı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında, şüphelilerin suç gelirlerini akladığı tespit edilen taşınmaz ve taşıtlar da müsadere edilerek el konuldu. Piyasa değeri yaklaşık 20 Milyon TL olarak belirlenen varlıklar arasında 2 adet arsa, 2 adet daire, 1 adet tarla ile 5 araç (2 kamyonet ve 3 motosiklet) bulunuyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı ve 2 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Soruşturma ve el koyma işlemleri kapsamında delil incelemeleri ile mali takip çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

EKİPLER, TARAFINDAN UYUŞTURUCU TİCARETİ VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINA YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ