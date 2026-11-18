Antalya'da ikili görüşmeler

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da devam eden UNFCCC 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 10’uncu gününde bir dizi ikili temas gerçekleştirdi. Zirve, Türkiye ev sahipliğinde "İnsani ve Sosyal Kalkınma" temasıyla sürerken Kurum, farklı ülke temsilcileriyle iklim eylemi ve iş birliği alanlarını görüştü.

Güney Afrika ve Suudi Arabistan görüşmeleri:

Kurum önce Güney Afrika Cumhuriyeti Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı David John Maynier ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke temsilcileri, iklim eylemi ekseninde yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Ardından Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Müsteşarı ve İklim Başmüzakerecisi Khalid Almehaid ile temas kuran Kurum, sürdürülebilirlik odaklı enerji ve iklim politikaları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Rusya ile su kaynakları gündemi:

Kurum ayrıca Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı, İklim ve Su Kaynakları Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile görüştü. Toplantıya ilişkin sosyal medya paylaşımında Kurum, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı, İklim ve Su Kaynakları Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Sayın Ruslan Edelgeriev ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede iklim değişikliğiyle mücadele ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularını ele aldık" mesajını verdi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde taraflar, iklim politikalarında iş birliğinin yoğunlaştırılması ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi gibi öncelikli konularda yakın temasın önemini vurguladı. Kurum'un ikili temasları, COP31'in müzakere sürecine katkı sağlamaya yönelik somut adımlar arayışını yansıttı.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, ANTALYA'DA DEVAM EDEN COP31 ZİRVESİ'NİN 10'UNCU GÜNÜNDE DE ÜLKE TEMSİLCİLERİYLE İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPTI.