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Antalya'da jandarma terfi töreni: sorumluluk ve tebrik öne çıktı

Antalya İl Jandarma Komutanlığında 1 general, 7 subay, 17 astsubay ve 18 uzman jandarma terfi etti; Vali Hulusi Şahin terfileri tebrik etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 23:31

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EDİTÖR: Emre Koç

Antalya'da jandarma terfi töreni: sorumluluk ve tebrik öne çıktı

Terfi töreninin ayrıntıları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende toplam 1 general, 7 subay, 17 astsubay ve 18 uzman jandarma bir üst rütbeye yükseldi. Törene İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, İl Jandarma Komutan Yardımcıları, jandarma personeli ile personelin aileleri katıldı. Rütbeler, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve komutanlar tarafından terfi edenlere takdim edildi.

Vali Şahin'in vurguları:

Vali Şahin törende yaptığı konuşmada, rütbelerin beraberinde büyük bir şeref ve sorumluluk getirdiğini belirterek, "Rütbeler büyük bir şeref ve sorumluluk taşıyor" ifadelerini kullandı. Şahin ayrıca devlet kurumlarının önemine dikkat çekerek, "Bizim için Türk Jandarması çok değerlidir, Türk polisi çok değerlidir, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli çok değerlidir, Türk ordusu çok değerlidir" dedi.

Tebrik ve beklentiler:

Vali Şahin, rütbe terfi töreninin hayırlara vesile olmasını dileyerek terfi eden personeli tebrik etti ve görevlerinde başarılar temennisinde bulundu. Törende vurgulanan ortak mesaj, yeni rütbe sahiplerinin omuzlarındaki sorumluluğun bilinciyle hareket ederek görevlerini en iyi şekilde sürdürecekleri yönündeydi. Katılım ve takdim töreni, kurum içi bağlılık ile aile desteğinin önemini de ortaya koydu.

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINDA RÜTBE TERFİ TÖRENİ DÜZENLENDİ

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINDA RÜTBE TERFİ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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