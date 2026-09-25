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Antalya'da kadın girişimciler dijitalleşme ve e-ticarette güç birliği kurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada'nın Antalya buluşması, kadın girişimcilere e-ticaret, yapay zeka ve lojistik eğitimleri sundu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Antalya'da kadın girişimciler dijitalleşme ve e-ticarette güç birliği kurdu

Antalya buluşması girişimci kadınları dijital araçlarla buluşturdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada iş birliğiyle yürütülen "Türkiye’nin Girişimci Kadınları Buluşuyor" programının üçüncü durağı Antalya oldu. Ankara ve Bursa'daki iki etkinliğin ardından düzenlenen buluşmada, girişimci kadınlar, girişimci adayları ve kadın kooperatifleri bir araya gelerek dijital ticaretin fırsatlarını ve zorluklarını tartıştı.

eğitim başlıkları:

Etkinlikte katılımcılara; e-ticarette büyüme stratejileri, satış artırma yöntemleri, yapay zeka destekli içerik üretimi, HepsiJET'in lojistik ve teslimat çözümleri ile HepsiAd'in dijital reklam araçları hakkında uzmanlardan uygulamalı bilgiler verildi. Eğitimler, yalnızca teknik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp pratik örnekler ve platform uygulamaları üzerinden katılımcıların sorularına yanıt verildi.

Katılımcılar, eğitimlerin yanı sıra kendi girişimcilik deneyimlerini paylaşma, sektörel zorlukları ve geleceğe dönük hedeflerini aktarma fırsatı buldu; etkinlik yeni ticari bağlantılar ve iş birliği olasılıkları için bir ağ oluşturdu.

platform avantajları ve destekler:

Program kapsamında sunulan destekler, kadın girişimcilerin e-ticaret ekosistemine daha hızlı entegre olmasını hedefliyor. Platformda satış yapan girişimci kadınlar için 1 milyon TL ciroya ulaşana kadar %50 komisyon indirimi, HepsiAd reklam desteği ve ücretsiz profesyonel ürün fotoğraf çekimi gibi imkanlar sağlanıyor.

Kadın kooperatiflerine yönelik özel koşullar da öne çıkarıldı: platformda satış yapan kooperatiflere ilk 6 ay yüzde 0 komisyon, sonrasında ise yüzde 1 komisyon oranı süresiz olarak uygulanıyor ve kooperatifler ücretsiz kargo imkanından yararlanabiliyor.

Programın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kadın girişimcilerin güçlendirilmesi konusundaki deneyimi ile Hepsiburada'nın e-ticaret altyapı ve pazarlama uzmanlığını bir araya getirdiği belirtildi; verilen eğitimler ve sağlanan desteklerin, yerel üretimin dijital pazarlarda daha görünür hale gelmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İLE HEPSİBURADA İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN &quot;TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİ...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İLE HEPSİBURADA İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN "TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİ KADINLARI BULUŞUYOR" PROGRAMININ ÜÇÜNCÜ DURAĞI ANTALYA OLDU. ANKARA VE BURSA’NIN ARDINDAN ANTALYA’DA DÜZENLENEN BULUŞMADA GİRİŞİMCİ KADINLAR, GİRİŞİMCİ ADAYLARI VE KADIN KOOPERATİFLERİ; E-TİCARETTEN YAPAY ZEKAYA, LOJİSTİKTEN DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİNE UZANAN EĞİTİMLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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