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Antalya'da kadını öldürüp hesabından 17 bin lira aktardığı iddiasıyla Konya'da teslim oldu

Kepez'de yaşadığı Canan Yıldırım'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden Talha T., mağdurun hesabından 17 bin TL'yi aktararak Konya'da polise teslim oldu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:04

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da kadını öldürüp hesabından 17 bin lira aktardığı iddiasıyla Konya'da teslim oldu

Olayın yaşandığı yer ve saldırının başlangıcı:

Dün akşam Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, Canan Yıldırım (49) ile Talha T. (27) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. İddialara göre tartışmanın ardından Talha T., Yıldırım'ı darp etti ve yatakta boğarak öldürdü.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede kadın yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Durum bildirilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri adrese intikal etti. Olay Yeri İnceleme ve savcının çalışmasının ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin kaçışı, teslim oluşu ve mali hareket:

Olayın ardından evden ayrılan şüpheli Talha T., şehirlerarası yolcu otobüsü ile Antalya'dan Konya'ya gitti. Konya'da emniyete giderek polise teslim oldu ve cinayeti itiraf etti. Şüphelinin ifadesi, Antalya'daki ekiplerin verdiği adrese yönlendirilmesine yol açtı.

Polis soruşturmasında ayrıca, şüphelinin cinayetin ardından mağdurun banka hesabından 17 bin TL'yi kendi hesabına aktardığı tespit edildi. Talha T., Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cenazenin teslimi ve aile tepkisi:

Yıldırım'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün ağabeyi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Ailenin büyük üzüntü yaşadığı gözlenirken cenaze, toprağa verilmek üzere Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'ne götürüldü.

Soruşturma, şüphelinin ifadesi ve olay yerinde yürütülen kriminal çalışmalar doğrultusunda sürüyor. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.

TALHA T.

TALHA T.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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