Antalya'da kararın merkezine kadınları koyma zamanı

Hatice Öz'ün ATSO vizyonu:

ATSO Başkan Adayı Hatice Öz, seçim çalışmaları kapsamında sağlık, inşaat, gıda, tekstil, mimarlık, turizm, finans ve bilişim gibi geniş bir sektörel temsil ile bir araya geldi. Toplantıda adaylığının temel hedefi olarak, kadınların ekonomik hayattaki rollerinin nesnel desteklerin ötesine geçirilerek karar alma süreçlerinde aktif konuma getirilmesini gösterdi.

Öz, toplantıda vizyonunu şu sözlerle özetledi: "Bizim ATSO için çizdiğimiz vizyonun temel taşı; kadının ufkunu, detaycı yaklaşımını ve üretim gücünü kararların merkezine yerleştirmektir". Bu yaklaşımın Antalya'nın büyüme hızını artıracağını savundu.

Kadının üretim gücü kararlara yansıyacak:

Hatice Öz, kadın girişimciliğin destek paketlerinden ibaret bir politika ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Kadınların sadece desteklenen bir kesim değil, Antalya ekonomisinin geleceğini belirleyen aktörler haline gelmesinin önemine dikkat çekti. Öz'ün mesajı, karar mekanizmalarında çeşitlilik sağlanmasıyla yerel üretimin ve sektör temsilcilerinin katkısının artacağı yönünde.

Finansman ve ağlara erişimde somut adımlar:

Toplantıda öne çıkan bir diğer konu ise kadın girişimcilerin finansmana, mentorluğa ve uluslararası iş ağlarına erişimindeki engeller oldu. Öz, kadın girişimcilerin "sadece iyi niyet açıklamaları" beklemediğini belirterek, "Kadın ve genç girişimcilerimiz sermayeye, mentorluğa ve uluslararası ağlara erişimde somut rehberlik istiyor" dedi.

Öz, bu alandaki hedefleri arasında görünmez bariyerleri kaldıracak mekanizmaların oluşturulmasını ve meslek odaları ile STK'ların deneyiminin ATSO karar süreçlerine daha etkin taşınmasını saydı. Yeni dönemde projelerin masa başında hazırlanmayıp, sektör temsilcileriyle birlikte geliştirileceğini aktardı.

Dijital dönüşüm ve uluslararası pazarlar:

Hatice Öz, dijital yetkinliklerin güçlendirilmesine de vurgu yaptı. Kurulması planlanan Antalya Dijital Dönüşüm Merkezi ile e-ticaret, siber güvenlik, veri analitiği ve yazılım ihracatı konularında uygulamalı mentorluk sağlanacağını; kadın girişimcilerin dijital pazarlara ve küresel ticaret ağlarına daha kolay erişmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Son olarak Öz, yapay zekâ, yeşil dönüşüm ve yeni ticaret modellerinin yarattığı fırsatlara kadın girişimcilerin öncülük etmesi gerektiğini belirterek, "Biz bu kentin vizyonunu, ortak aklını ve kadının tükenmez enerjisini harekete geçirmek için yola çıktık. Antalya’nın yeni ekonomik hikâyesini yerel üreticimizin tecrübesiyle, kadın girişimcilerimizin gücüyle ve ortak akılla hep birlikte yazacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ATSO BAŞKAN ADAYI HATİCE ÖZ, KADIN GİRİŞİMCİLERİN YALNIZCA DESTEKLENEN DEĞİL, ANTALYA EKONOMİSİNİN GELECEĞİNE İLİŞKİN KARARLARI VEREN AKTÖRLER OLMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, "BİZİM ATSO İÇİN ÇİZDİĞİMİZ VİZYONUN TEMEL TAŞI; KADININ UFKUNU, DETAYCI YAKLAŞIMINI VE ÜRETİM GÜCÜNÜ KARARLARIN MERKEZİNE YERLEŞTİRMEKTİR" DEDİ.