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Antalya'da kendisini MİT görevlisi gibi tanıtan zanlı 1,5 milyonluk operasyonla yakalandı

Antalya'da kendisini MİT görevlisi tanıtan şüpheli, 1,5 milyon TL'lik döviz ve ziynet eşyasını almaya çalışırken polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:15

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da kendisini MİT görevlisi gibi tanıtan zanlı 1,5 milyonluk operasyonla yakalandı

Antalya'da kendisini MİT görevlisi gibi tanıtan zanlı 1,5 milyonluk operasyonla yakalandı

Antalya'da bir vatandaşın şikayeti üzerine başlatılan operasyonda, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheli, elden teslim alınmak istenen 1,5 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını almak üzereyken polis tarafından yakalandı.

olayın gelişimi:

Olay, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne yapılan başvuru ile ortaya çıktı. Başvuran M.A., telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin kendisini aradığını, mesajlaşma uygulamasıyla bir kimlik belgesi gönderip adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söylediğini ve baskı kurduğunu belirtti.

Şikayet üzerine polis ekipleri devreye girdi ve vatandaşın şüpheliyle telefon görüşmesini sürdürmesini sağladı. Görüşmeler devam ederken, elden teslim için adrese gelen H.Ç. isimli şüpheli polisleri fark edip kaçmaya çalıştı fakat ekipler kısa sürede müdahale ederek şahsı yakaladı.

güvenlik kameraları ve adli süreç:

Yakalanma anına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili görüntüler soruşturmanın kayıtlarına geçti.

KAÇMAYA BAŞLAYAN ŞÜPHELİ, EKİPLERCE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI....

KAÇMAYA BAŞLAYAN ŞÜPHELİ, EKİPLERCE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI. TÜM YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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