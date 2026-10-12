Antalya'da kitap fuarı rekor ziyaretçiyle sona erdi

fuar yoğun ilgiyle sona erdi:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 16. Antalya Kitap Fuarı, 10 gün süren programını rekor katılımla tamamladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyona bu yıl 1 milyon 173 bin 627 kitapsever geldi. 'Bugünü Oku, Geleceği Yaz' temasıyla gerçekleştirilen fuar, Antalyalılara kapsamlı bir kültür etkinliği sundu.

etkinlikler ve katılımcılar:

Fuar boyunca 250 yayınevi stant açarken, 300'ü aşkın ulusal, uluslararası ve yerel yazar okurlarla buluştu. Ziyaretçiler gün boyu söyleşilere katılma, kitaplarını imzalatma ve yayınevlerinin sunduğu geniş başlık yelpazesini inceleme imkânı buldu. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı servislerle okulların fuara katılımı teşvik edildi, öğrenciler de etkinlik atmosferini deneyimledi. Fuarda her yaştan okur için binlerce başlık ve farklı türlerde kitaplar yer aldı; kapanış günü yayınevlerinin indirimleri dikkat çekti.

kapanış konuşması ve gelecek tarih:

Fuarın kapanış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, ziyaretçilere ve yayınevlerine teşekkür etti. Özdemir, fuarın kent kültürüne yapılan yatırımların karşılığını gösterdiğini vurgulayarak şehrin okuma, araştırma ve meraka verdiği önemi dile getirdi. Konuşmasında fuarın kuruluş dönemine atıfta bulunarak 'Antalya Kitap Fuarımız çadırlarda başladığımız ve nüfusuna göre en çok ziyaretçi ağırlayan fuarlardan birisi olma özelliğini taşıyor' ifadelerine yer verdi ve emeği geçen personele teşekkür etti.

Özdemir ayrıca fuarın kendi rekorunu kırdığına dikkat çekerek, 'Tek rakibimiz kendimiziz diyoruz. Bu yıl 16’ncı Kitap Fuarımızı 1 milyon 173 bin 627 kişi ziyaret ederek yeni bir rekora ulaştık' dedi ve 17. Antalya Kitap Fuarı'nın 1-10 Ekim 2027 tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Fuarın son gününde tanınmış isimler de okurlarıyla buluştu. Sinan Yağmur 'Bu Dünyadan Neyzen Geçti' söyleşisinde Neyzen Tevfik'in yaşamına ve hakkında yanlış bilinenlere değindi. Eski İl Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hülya Gürbüz 'Okumak Hayattır Güvenlikte Olmaktır' başlıklı polisiye hatıraları paylaştı. Mustafa Balbay, Engin Alan, Murat Kaplan, Mavisel Yener ve Dr. Anooshirvan Miandji gibi yazarlar gün boyunca okurlarıyla bir araya gelip kitaplarını imzaladı.

Organizasyonun sorunsuz yürütülmesi için görev alan personele ve fuarı her yıl büyüten Antalyalı hemşehrilere Başkan Vekili Özdemir tarafından teşekkür edilmesi, etkinliğin kent yaşamındaki karşılığını ve sürekliliğe vurgu yaptı. 16. fuarın ardından hazırlıkların 17. fuar için hemen başlayacağı bildirildi.

16. ANTALYA KİTAP FUARI'NI 1 MİLYON 173 BİN 627 KİŞİ ZİYARET ETTİ