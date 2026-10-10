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Antalya'da kız çocukları balon ve dansla eşitlik mesajı verdi

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Antalya Spor Salonu'nda kız çocuklarına balon ve dansla destek verdi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Emre Koç

Antalya'da kız çocukları balon ve dansla eşitlik mesajı verdi

kutlama detayları:

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte kız çocukları balonlar ve danslar eşliğinde eğlendi. Salonda antrenmanlarına devam eden çocuklara yönelik hazırlanan program hem neşeli hem de farkındalık odaklıydı.

etkinlikte vurgulanan konular:

Programda kız çocuklarının hakları, fırsat eşitliği ve toplumsal yaşamın her alanında güçlenmelerinin önemi üzerinde duruldu. Eğitim, spor, sanat ve sosyal yaşam gibi farklı alanlarda kız çocuklarının desteklenmesinin gerekliliği katılımcılara hatırlatıldı.

yetkilinin mesajı:

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan etkinlikte şunları söyledi: "Her kız çocuğunun hayallerini özgürce kurabildiği, yeteneklerini keşfedebildiği ve kendine güvenle geleceğe yürüyebildiği bir dünya hepimizin ortak temennisidir. Spor, çocuklarımızın fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüven kazanmalarına, arkadaşlık bağları kurmalarına ve kendilerini ifade etmelerine de katkı sağlıyor. Çocuklarımızın mutluluğuna ortak olduğumuz bu anlamlı günde, tüm kız çocuklarımızın eşit fırsatlarla büyüdüğü, hayallerini gerçekleştirebildiği bir gelecek diliyorum" dedi.

Balonlar ve danslar eşliğinde gerçekleştirilen kutlamada çocuklar keyifli anlar yaşadı; etkinlik, kız çocuklarının desteklenmesi ve görünürlüklerinin artırılması mesajını pekiştirdi.

ANTALYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA...

ANTALYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA ANTALYA SPOR SALONU’NDA ANTRENMANLARINA DEVAM EDEN KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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