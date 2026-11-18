Antalya'dan çocukların dünyaya çağrısı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da sürerken, farklı ülkelerden gelen çocuklara da söz hakkı verildi. Çin'den 51Talk'ın GreenTalk projesi kapsamında Antalya'ya katılan Guo Jinxi, çevrenin korunmasında çocukların sesinin duyulmasının önemine dikkat çekti.

çocukların sesi neden önemli:

Jinxi konuşmasında, iklim değişikliğiyle mücadelenin tek bir ülke veya kişinin çabasıyla sürdürülemeyeceğini belirtti ve “Biz çocukların çevre için sesimizi yükseltmemiz ve sesimizi dünyaya duyurmamız gerekiyor. Çünkü bunu tek bir ülke ya da tek bir kişi yapamaz.” ifadelerini kullandı. Bu sözler, gençlerin karar alma süreçlerine katılım talebini özetliyor.

COP31'de çocuklara verilen yer:

Zirve, yalnızca devlet temsilcilerini değil aynı zamanda gelecek kuşakları da sürece dahil etme amacını taşıyor. 51Talk'ın GreenTalk projesiyle Antalya'ya gelen çocuklar arasında yer alan Guo Jinxi'nin çağrısı, katılımcılara birlikte hareket etme ve ortak sorumluluk alma mesajını tekrar hatırlatıyor. Jinxi'nin sözleri, çocukların sesinin görünür ve işitilebilir kılınması gerektiğini vurguluyor.

51TALK'IN GREENTALK PROJESİ KAPSAMINDA ÇİN'DEN ANTALYA'YA GELEN GUO JİNXİ DE ZİRVEDE KONUŞMA YAPACAK ÇOCUKLAR ARASINDA YER ALIYOR.