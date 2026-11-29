olayın özeti:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, yemek siparişini teslim almak isteyen bir kadının kurye olduğu iddia edilen bir kişi tarafından darbedildiği bildirildi. Olayın ardından şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi; mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

bakanın açıklaması:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olaya tepki gösterdi. Gürlek, "Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz" ifadelerini kullandı ve saldırıya uğrayan kadına geçmiş olsun dileklerini iletti.

adli süreç ve devletin tutumu:

Gürlek, kadınların huzur ve güven içinde yaşama hakkını korumak için şiddetin hiçbir türüne müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. "Sıfır tolerans ilkesi" doğrultusunda mücadele edileceğini belirterek, adli sürecin titizlikle takip edileceğini söyledi. Bakan ayrıca "Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla kadınlarımızın yanındadır" mesajını paylaştı.

OLAYIN ARDINDAN YAKALANARAK ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI