Operasyonun detayları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen incelemede, lüks markalara ait olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu bir işletmede arama yapıldı.

ele geçirilen ürünler:

Yapılan aramalarda toplam 5 bin 140 adet parfüm ele geçirildi. Ürünlerin, lüks markalara ait olduğu değerlendirilen nitelikte olduğu kaydedildi; bu tespit, operasyonu yürüten birimlerin değerlendirmesine dayanmaktadır.

soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen ürünlerin kaydı tutulmakta ve inceleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin süreceği vurgulandı.

ANTALYA’NIN DÖŞEMEALTI VE AKSU İLÇELERİNDE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA, LÜKS MARKALARA AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 5 BİN 140 ADET KAÇAK PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ.