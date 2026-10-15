Antalya'da 'merdiven altı' botoks vakaları: 3 ayda 20 kişi hastaneye başvurdu

Antalya'da son üç ay içinde merdiven altı koşullarda yapılan botoks uygulamalarının komplikasyonları nedeniyle yaklaşık 20 kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi aciline başvurdu. Çoğu hasta taburcu edilirken, bazı hastaların tedavileri sürüyor; son vakada nefes darlığı, şiddetli ağrı ve görme bozukluğu tespit edildi.

Hasta anlatımı:

Tedavi sürecinde olan B.J., İstanbul'dan gelen bir doktorun Antalya'da ev ortamında işlem yaptığını, yaklaşık iki ay önce saç mezoterapisi ve botoks uygulaması gördüğünü söyledi. Üç gün sonra başlayan belirtileri şu sözlerle aktardı: “Göz kapağım düştü, sesim kısıldı, yutma güçlüğü yaşadım. Gözümü açamıyordum, vertigo gibiydi.”

B.J., özel ve devlet hastanelerinde çeşitli uzmanlıklara başvurduğunu, uzun süre doğru tanıya ulaşılamadığını ancak haberlerde benzer şikayetlerin yer alması üzerine acile başvurduğunu belirtti. İşlem yapan doktorun yeni bir ürün tedarikçisiyle çalıştığını ve kullanılan maddelerin sahte olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

uzman değerlendirmesi:

Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Babür Dora, botulinum toksinin tıpta hem tedavi hem kozmetik amaçlarla kullanıldığını; ancak piyasada ruhsatlı ve kontrol edilen ürünlerin dışında sahte preparatların bulunduğunu vurguladı. Dora, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı iki botulinum toksini olduğunu, bunların özel temin mekanizmalarıyla sınırlı kliniklere verildiğini anlattı.

Dora, sahte ürünlerde doz kontrollü olmamasının ve flakonlardaki ünite farklılıklarının tehlikeli zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti. Botulinum toksinine bağlı zehirlenmelerde bulgu ve bulguların; göz kapağı düşmesi, çift görme, konuşma bozukluğu, yutma güçlüğü ve solunum yetmezliğine kadar ilerleyebildiğini söyledi.

panzehir ve tedavi yaklaşımı:

Uzmanlar, botulinum toksininin ciddi kas felçlerine yol açtığını ve panzehir (antidot) bulunduğunu ancak bu ilacın her vakaya rutin olarak verilmediğini aktardı. Prof. Dr. Dora, panzehir uygulanmadan önce vakaların zehir danışma hattıyla değerlendirilip uygunluk kriterlerinin tartışıldığını, çoğu hastanın panzehir olmadan takiple iyileştirilebildiğini ancak kötüleşme eğilimi gösteren veya kriterleri karşılayan hastalara antidot verilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Aslıhan Ünal, son üç yılda gözlenen 30 vakadan yaklaşık üçte birinin son birkaç ayda geldiğini, vakaların bazen başvurmalarındaki gecikme nedeniyle geç fark edildiğini söyledi. Ünal, yutma güçlüğü, nefes darlığı, ses kısıklığı ve lokal kas güçsüzlüğünün sık görüldüğünü ve ilerleme varsa acil servise başvurmanın önemini vurguladı.

halk sağlığı ve önlemler:

Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan, botoksun basit bir kozmetik ürün olmadığını, cilt altına verilen ve sinir-kas iletişimini etkileyen güçlü bir endotoksin olduğunu ifade ederek bunun bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini söyledi. Doğan, sadece uzman eller tarafından ve menşei bilinen, ruhsatlı ürünlerle uygulama yapılmasının önemini vurguladı.

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Sözel ise bu işlemin güvenli şekilde yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı yetkilendirilmiş kuruluşlarda, eğitim almış ve deneyimli hekimler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini; denetim, yetkilendirme ve eğitim mekanizmalarının sürdürülmesinin hasta güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi.

Yetkililer ve klinikler arasındaki tedarik zincirinin izlenmesi, ruhsatlı ürün kullanımının sağlanması ve vatandaşların yetkili olmayan ortamlardan uzak durmalarına yönelik uyarılar, uzmanların ortak önerileri arasında yer alıyor.

BOTOKS MAĞDURU KADIN B. J. AÇIKLAMA YAPTI