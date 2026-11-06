antalya'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, sahibi ağladı

Antalya Muratpaşa'da bir mobilya fabrikasında dün gece çıkan yangın, itfaiye ve belediyeye ait su tankerlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerinde bulunan işletmeci ve çevredekiler, fabrikanın alevler içindeki halini gözyaşlarıyla izledi.

müdahale ve olay yeri bilgileri

Yangın, Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Özer Sokak'taki mobilya fabrikasında saat 23.00 sıralarında başladı. İçerisinde atölye ve depo bulunan iş yerinden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi ile belediyelere ait su tankerleri sevk edildi.

sahibin duygusal tepkisi

Yangın haberini alıp olay yerine gelen işletmeci Merve E., iş yerini alevler içinde görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve uzun süre yerde oturan genç kadın, yakınları ve çevredekiler tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

hasar ve soruşturma

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Müdahale sonrası fabrikada yangından kaynaklı zarar oluştuğu, içerideki malzemelerin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

İÇERİSİNDE MOBİLYA ATÖLYESİ VE DEPO OLARAK KULLANILAN ALANLARIN BULUNDUĞU FABRİKADAN YÜKSELEN DUMANLARI GÖRENLER, DURUMU İTFAİYE EKİPLERİNE BİLDİRDİ. İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE, POLİS VE SAĞLIK EKİBİ İLE BELEDİYELERE AİT SU TANKERLERİ SEVK EDİLDİ.