Olayın seyri:

Olay, 14 Haziran'da Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerindeki bir noterin önünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Ömer A. (63) ile yeğeni Amine Bozkurt noter önünde buluştu. Tartışmanın ardından Ömer A.'nın üzerindeki tabancayla yeğenine 7 el ateş ettiği, ağır yaralanan Bozkurt'un ambulansla hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olay sonrası Ömer A. ile eşi Fadime A. yaya olarak bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri ve Cinayet Büro Amirliği'nin çalışmasıyla şüpheli çift, olay yerine yaklaşık 1 kilometre mesafede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ömer A. nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Güvenlik kameraları ve iddianame:

Olay anı ve sanığın olay yerinden uzaklaştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer A. ile Bozkurt'un noter önünde buluştuğu ve kısa süre sonra silah seslerinin olduğu görülüyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ömer A. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açıldı. Fadime A. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan işlem yapılması istendi.

Duruşma, tanık beyanları ve savunma:

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya tutuklu sanık Ömer A., tutuksuz sanık Fadime A., maktulün kızı Elisa Yorulmaz ve sanık avukatı katıldı. Tanık olarak dinlenen müteahhit Hamdullah Akbulut, noter işlemleri ve arazi paylaşımıyla ilgili yaşanan görüşmelerden bahsetti. Akbulut, Ömer'in maktule 200-250 bin TL teklif ettiğini, maktulün ise 400-500 bin TL civarında bir talepte bulunduğunu, para konusunda anlaşma sağlanamadığını anlattı.

Akbulut ayrıca Bozkurt'un kimliğini değiştirmek için kaymakamlığa gittiğini, oradan notere getirildiğini ve kısa süre sonra silah sesleri duyduğunu belirtti. Olay anında silahı görünce Ömer'in üzerine atladığını ve müdahalede bulunduğunu söyledi.

Tutuklu sanık Ömer A. ise savunmasında, "Tanık fotoğrafçıya doğru giderken maktul bana tükürdü, küfür etti ve bir milyon 500 bin TL istedi. Korkutmak amacıyla ayağına doğru sıktım, öldürme amacım yoktu" dedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaası ve mahkeme kararı:

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Ömer A.'nın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Tutuksuz sanık Fadime A. hakkında ise "suç delillerini gizleme" suçundan cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAY YERİ (ARŞİV)