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Antalya'da öğrencilerden Filistin'e dayanışma yürüyüşü

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının üçüncü yıl dönümünde Antalya'da 26 imam hatipten yaklaşık 4 bin öğrenci, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Antalya'da öğrencilerden Filistin'e dayanışma yürüyüşü

Antalya'da öğrencilerden Filistin'e dayanışma yürüyüşü

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırı ve işgalin üçüncü yıl dönümünde Antalya'da çok sayıda öğrenci bir araya geldi. Kent merkezindeki Kapalı Yol'da buluşan 26 imam hatip okulundan yaklaşık 4 bin öğrenci, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşün rotası ve atmosferi:

Katılımcılar yürüyüş boyunca tekbir ve sloganlar eşliğinde ilerledi. Grubun taşıdığı pankartlarda "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" gibi mesajlar yer aldı. Etkinliği çevredeki turistlerin de destek verdiği gözlemlendi.

Öğrencilerin mesajı:

Yürüyüşe katılan ortaokul öğrencisi Elif Durdalı, "Filistin’e destek vermek için geldik. Oradaki soykırıma karşıyız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Boykot ediyoruz, yürüyüşlere katılıyoruz. İnsanlığa sığacak bir şey değil. Filistin’de insanlar ölüyor" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci ise "Oradaki bebekler, çocuklar kadınlar, sivillerin için destek olmak adına buradayız" sözleriyle saldırılara karşı güçlü bir ses olmaya geldiklerini dile getirdi. Etkinlik meydandaki programla sona erdi.

ANTALYA&#039;DA, İSRAİL&#039;İN GAZZE&#039;YE YÖNELİK SALDIRILARININ ÜÇÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE FİLİSTİN&#039;E DESTEK...

ANTALYA'DA, İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARININ ÜÇÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE FİLİSTİN'E DESTEK AMACIYLA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ. 26 İMAM HATİP OKULUNDAN YAKLAŞIK 4 BİN GÖNÜLLÜ İMAM HATİP ÖĞRENCİSİ KATILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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