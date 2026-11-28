Açılış gecesi: romantizmin iki ustası sahnede

Antalya Büyükşehir Belediyesi evsahipliğinde düzenlenen 26. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, dünyaca ünlü piyanist Anna Malikova'nın konseriyle başladı. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen açılış, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve konserin biletleri tükendi.

Malikova, açılış gecesinde "Romantizmin İki Yüzü: Chopin & Schumann" başlıklı programla Chopin'in lirizmini ve Schumann'ın zengin müzikal dokusunu bir araya getirdi. Sanatçının yorumundaki nüanslar ve dönem eserlerinin duygu yoğunluğu, izleyicilerden sık sık alkış aldı. Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu sanatçıya plaket ve çiçek takdim etti.

Festivalin kapsamı ve önemi:

Çeyrek asrı aşan geçmişiyle kent yaşamına katkı sunan festival, bu yıl da uluslararası isimleri ve genç yetenekleri aynı sahnede buluşturmayı hedefliyor. Program, solo piyano resitallerinden oda müziğine, genç piyanistlerin performanslarından senfoni orkestrası eşliğindeki konserlere kadar geniş bir yelpaze içeriyor. Bu çeşitlilik, festivalin hem klasik müzik repertuarını derinleştirme hem de yeni kuşakların önünü açma misyonunu sürdürüyor.

Öne çıkan etkinlikler ve tarih bilgileri:

Festival programı 13 Aralık'a kadar devam edecek. İzleyicilerin not etmesi gereken etkinliklerden bazıları şunlar: 28 Kasım'da Duo Fidelis, 29 Kasım'da ise Fransız piyanist Hugues Leclre sahnede olacak. Festival süresince farklı mekanlarda gerçekleşecek konserler, hem yerel hem de uluslararası dinleyici kitlesi için zengin bir seçenek sunuyor.

Festivalin açılış gecesi, Antalya'nın kültür hayatında klasik müziğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Organizasyonun sunduğu program çeşitliliği ve uluslararası sanatçı profili, önümüzdeki günlerde de yoğun ilgi beklenileceğinin sinyallerini veriyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE BU YIL 26’NCISI DÜZENLENEN ULUSLARARASI ANTALYA PİYANO FESTİVALİ, DÜNYACA ÜNLÜ PİYANİST ANNA MALİKOVA’NIN KONSERİYLE BAŞLADI.