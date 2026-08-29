Antalya'da Sarısu balıkçı barınağında gece yangını karada bekleyen tekneleri vurdu

Antalya Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde gece 03.30 sıralarında başlayan yangın, karada çekili halde bulunan teknelerin bulunduğu alana sıçradı. Rüzgârın zaman zaman saatte 60 kilometreyi aşan yer yer şiddetiyle alevler kısa sürede yayıldı. Barınak görevlilerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar sevk edildi.

yangının seyri:

İlk belirlemelere göre yangın yol kenarında başladı ve rüzgârın etkisiyle karadaki teknelerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Alevler zaman zaman denizde demirli teknelere de sıçradı; ancak müdahale ekipleri denizdeki teknelere sirayet eden yangınları hızla söndürdü. Yaklaşık üç saatlik yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi.

müdahale ve zarar:

Bölgedeki çalışmalar sırasında itfaiye, orman ve emniyet ekipleri koordineli şekilde görev yaptı. Yangın sonucu çoğunluğu atıl durumda olan, bakım için karada bulunanlar da dâhil olmak üzere 20'nin üzerinde çeşitli büyüklükte tekne küle döndü. Yangınla birlikte teknelerden geriye büyük oranda demir yığınları kaldı. Yetkililer bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Vali Şahin, denizde bağlı teknelerde herhangi bir zarar olmadığını, kara tarafındaki teknelerde ise ciddi hasar oluştuğunu söyledi. Müdahalenin hızlı yapılmasının, denizdeki teknelerin korunmasında belirleyici olduğunu vurguladı.

soruşturma ve ulaşıma etkisi:

Vali Şahin, yangının bazı kişiler tarafından başlatıldığı yönünde iddiaların bulunduğunu ve bunun derinlemesine araştırıldığını kaydetti. Şahin, iddiaların doğru çıkması halinde adli süreçlerin hızlı şekilde işletileceğini belirtti. Ayrıca yangın nedeniyle Antalya-Kemer yolu bir süreliğine kapalı kaldı; yetkililer yolun yakında yeniden trafiğe açılacağını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor, ekipler yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma yürütüyor. Bölgedeki soğutma ve güvenlik önlemleri devam ediyor, yetkililer halkı ve bölge sakinlerini dikkatli olmaya çağırdı.

Antalya Balıkçı Barınağı’nda yangın: 20’den fazla tekne küle döndü