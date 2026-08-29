Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Antalya'da Sarısu balıkçı barınağında gece yangını karada bekleyen tekneleri vurdu

Antalya Sarısu Balıkçı Barınağı'nda gece çıkan yangında karada çekili 20'den fazla tekne küle döndü; itfaiye, orman ve TOMA'lar üç saatte kontrol sağladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 08:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da Sarısu balıkçı barınağında gece yangını karada bekleyen tekneleri vurdu

Antalya'da Sarısu balıkçı barınağında gece yangını karada bekleyen tekneleri vurdu

Antalya Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde gece 03.30 sıralarında başlayan yangın, karada çekili halde bulunan teknelerin bulunduğu alana sıçradı. Rüzgârın zaman zaman saatte 60 kilometreyi aşan yer yer şiddetiyle alevler kısa sürede yayıldı. Barınak görevlilerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar sevk edildi.

yangının seyri:

İlk belirlemelere göre yangın yol kenarında başladı ve rüzgârın etkisiyle karadaki teknelerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Alevler zaman zaman denizde demirli teknelere de sıçradı; ancak müdahale ekipleri denizdeki teknelere sirayet eden yangınları hızla söndürdü. Yaklaşık üç saatlik yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi.

müdahale ve zarar:

Bölgedeki çalışmalar sırasında itfaiye, orman ve emniyet ekipleri koordineli şekilde görev yaptı. Yangın sonucu çoğunluğu atıl durumda olan, bakım için karada bulunanlar da dâhil olmak üzere 20'nin üzerinde çeşitli büyüklükte tekne küle döndü. Yangınla birlikte teknelerden geriye büyük oranda demir yığınları kaldı. Yetkililer bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Vali Şahin, denizde bağlı teknelerde herhangi bir zarar olmadığını, kara tarafındaki teknelerde ise ciddi hasar oluştuğunu söyledi. Müdahalenin hızlı yapılmasının, denizdeki teknelerin korunmasında belirleyici olduğunu vurguladı.

soruşturma ve ulaşıma etkisi:

Vali Şahin, yangının bazı kişiler tarafından başlatıldığı yönünde iddiaların bulunduğunu ve bunun derinlemesine araştırıldığını kaydetti. Şahin, iddiaların doğru çıkması halinde adli süreçlerin hızlı şekilde işletileceğini belirtti. Ayrıca yangın nedeniyle Antalya-Kemer yolu bir süreliğine kapalı kaldı; yetkililer yolun yakında yeniden trafiğe açılacağını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor, ekipler yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma yürütüyor. Bölgedeki soğutma ve güvenlik önlemleri devam ediyor, yetkililer halkı ve bölge sakinlerini dikkatli olmaya çağırdı.

Antalya Balıkçı Barınağı’nda yangın: 20’den fazla tekne küle döndü

Antalya Balıkçı Barınağı’nda yangın: 20’den fazla tekne küle döndü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alt geçitte kafa kafaya çarpışma: üç kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
images

Fethiye'deki silahlı yaralanma soruşturmasında 5 kişi tutuklandı
images

Ardahan polisinden vatandaşlara kapsamlı güvenlik bilgilendirmesi
images

Geceyi sarsan havai fişekler: Kurtalan'da halkın tedirginliği ve düzen çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnsansız hava aracı eğitimine yoğun talep: başvurular ve kayıtlar artıyor

Alt geçitte kafa kafaya çarpışma: üç kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ehliyet sınavları şehir trafiğinde yapılacak, sabit parkur sona eriyor

Fethiye'deki silahlı yaralanma soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı