Antalya'da selin izleri siliniyor: mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı

Antalya'da kuvvetli yağışlarda tahliyeler ve çalışmalar sürüyor

Antalya genelinde 14 Ekim Çarşamba sabahından itibaren etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle valilik koordinasyonunda yürütülen müdahalelerde toplam 22 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Ekiplerin önceliği can güvenliğini sağlamak ve ulaşım ağını yeniden işler hale getirmek oldu.

Müdahale ve ekip dağılımı:

Valilik açıklamasına göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'sarı' kodlu uyarısı doğrultusunda AFAD, emniyet ve jandarma teşkilatları, Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ile ilçe belediyeleri eşgüdümlü şekilde çalışıyor. Sahada görev yapan birimler arasında 1.901 personel, 624 araç ve 248 iş makinesi bulunuyor. Ayrıca müdahale kapasitesini desteklemek üzere 5 bot, 187 motopomp ve 74 dalgıç pompa kullanılıyor.

Demre'de tahliyeler ve yol durumu:

Demre ilçesi Çevreli Mahallesi'nde bir okulda mahsur kalan 13 öğrenci ve 7 öğretmen ile bir serada mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından güvenli alanlara tahliye edildi; tahliye edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaş-Demre Devlet Yolu'nun 14. kilometresinde, Yavu Mahallesi geçişinde meydana gelen taşkın nedeniyle ulaşım aksadı, ancak su seviyesinin düşmesi ve ekip müdahaleleri sonucunda yol 20.30 itibarıyla her iki yönde yeniden ulaşıma açıldı ve trafik çift yönlü sağlanmaya başlandı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde etkili olan yağışlı havanın 15 Ekim Perşembe sabahından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Valilik, tüm ilçelerdeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve müdahale çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

ANTALYA GENELİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞLARA KARŞI BİN 901 PERSONEL, 624 ARAÇ VE 248 İŞ MAKİNESİYLE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR. DEMRE'DE OKULDA MAHSUR KALAN 13 ÖĞRENCİ VE 7 ÖĞRETMEN İLE SERADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ GÜVENLİ ALANLARA TAHLİYE EDİLDİ.