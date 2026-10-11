Antalya'da Serik ve Kaş yangınları: 180 hektar zarar, 6 şüpheli gözaltında

Jandarma incelemesinde 6 kişi gözaltında

Antalya İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde yürütülen soruşturmada, Serik ilçesi Akbaş Mahallesi ile Kaş ilçesi Çayköy Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınlarının kasten çıkarılmış olabileceği şüphesiyle çalışma başlatıldı. Olaylar hakkında Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatıyla yürütülen soruşturma sonucunda operasyonlar gerçekleştirildi.

Soruşturmanın bulguları:

Jandarma dedektiflerinin incelemelerinde; 06 Eylül 2026 tarihinde Serik Akbaş Mahallesi'nde başlayan yangında yaklaşık 170 hektar alanın, 16 Eylül 2026 tarihinde Kaş Çayköy Mahallesi'nde başlayan yangında ise yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. İki olayın birlikte değerlendirildiğinde toplam 180 hektar alanın etkilendiği ve yangınların kasten çıkarılmış olabileceği tespit edildi.

Gözaltılar ve izlenecek süreç:

Soruşturma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilen olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alınmakta olup, soruşturma işlemleri ve adli süreçler Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde devam ediyor.

Antalya'da 170 hektar alanın küle döndüğü orman yangını şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı