Antalya'da ticaret borsası seçimlerinin ilk turu tamamlandı

antaliya ticaret borsası'nda ilk tur sonuçlandı

Antalya Ticaret Borsası'nda (ATB) 2026-2030 çalışma dönemi için meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirlendiği ilk tur seçimleri Borsa Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kurulan 6 sandıkta üyeler oy kullandı ve yedi meslek komitesinde görev yapacak isimler ile meclis asil ve yedek üyeleri için sandık kuruluna gidildi.

seçimin sonuçları:

Seçimlerin ilk turunda toplam 45 meslek komitesi üyesi belirlendi. Bu üyelerden 19'u aynı zamanda meclis üyeliğine seçildi. Sürecin şeffaf ve usule uygun biçimde yürütüldüğü, katılım gösteren üyelerin demokratik haklarını kullandığı kaydedildi.

ATB yetkilileri ve seçim kurulu temsilcileri, işlemlerin Borsa'nın bir asırlık geleneğine uygun şekilde gerçekleştiğini vurguladı. Ali Çandır da seçimlerin demokratik ortamda tamamlandığını belirterek, göreve seçilenlerin sorumluluk bilinciyle çalışacağına olan inancını dile getirdi ve üyelerine katılımları için teşekkür etti.

sonraki aşama ve takvim:

Seçim sonuçları, yasal itiraz süresi olan 3 günlük dönemin tamamlanmasının ardından kesinleşecek. Organ seçimlerinin ikinci aşamasında yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri belirlenecek. Meclis, ilk toplantısında kendi içinden meclis başkanını seçecek ve yeni dönem çalışmaları bu yapıyla yürürlüğe girecek.

ANTALYA TİCARET BORSASI’NDA (ATB) 2026-2030 ÇALIŞMA DÖNEMİNDE GÖREV YAPACAK MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELERİNİN BELİRLENDİĞİ SEÇİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BORSA MECLİS SALONU’NDA YAPILAN SEÇİMLERDE, 7 MESLEK KOMİTESİNDE GÖREV ALACAK ÜYELER İLE MECLİS ASİL VE YEDEK ÜYELERİ İÇİN SANDIK KURULDU.