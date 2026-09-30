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Antalya'da üç ilçeyi kapsayan kaçak tütün operasyonunda 400 kilogram ele geçirildi

Antalya'nın Döşemealtı, Aksu ve Alanya ilçelerinde düzenlenen operasyonda 400 kilogram açık kıyılmış tütün ile çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da üç ilçeyi kapsayan kaçak tütün operasyonunda 400 kilogram ele geçirildi

Antalya'da üç ilçeyi kapsayan kaçak tütün operasyonunda 400 kilogram ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatıyla Döşemealtı, Aksu ve Alanya ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda yüklü miktarda açık kıyılmış tütün ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

ele geçirilen ürünlerin miktarı ve çeşitleri:

Aramalarda toplam 400 kilogram açık kıyılmış tütün ile birlikte 233 paket ısıtılmış tütün, 7,5 kilogram nargile tütünü, 36 bin 80 doldurulmuş makaron, 250 paket kaçak sigara, 70 elektronik sigara, 250 paket kaçak ithal tütün ve 100 kutu nargile tütünü ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 1 elektrikli tütün sarma makinesi bulundu.

soruşturma süreci ve bundan sonra atılacak adımlar:

Operasyonla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. Yetkililer, ele geçirilen malzemelerin kaydı ve delil işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdürüleceğini bildirdi. Olayla bağlantılı şüphelilerin tespiti ve yasal süreçlerin işletilmesi için çalışmalar devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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