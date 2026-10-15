Antalya'da uçuşları artırma ve ulaşımı çeşitlendirme gündemi

görüşmenin odak noktası:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir Ilichev ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Poteshkin ile bir araya geldi. Toplantıda iki ülke arasındaki uçuşların artırılması ve ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesi üzerinde duruldu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ile Rusya arasındaki hava ulaşımını geliştirmeye yönelik temasların sürdüğünü belirtti. Görüşmede ele alınan konuların, özellikle turizm hareketliliğine doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı.

katılımcılar ve beklentiler:

Görüşmeye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek de katıldı. Katılımcılar, hava ulaşımında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların atılmasının önemini paylaştı.

Toplantıda, iki ülke arasında ulaşım ağlarının çeşitlendirilmesi ve tarifeli/charter uçuş kapasitesinin artırılmasına ilişkin teknik ve idari adımların görüşüldüğü bildirildi. Ersoy, toplantı mesajında "İki ülke arasındaki turizm hareketliliğini destekleyecek, hava ulaşımındaki iş birliğimizi güçlendirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, ilerleyen dönemde atılacak somut adımlarla hem yolcu trafiğinin hem de turizm gelirlerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, ANTALYA’DA RUSYA FEDERASYONU EKONOMİK KALKINMA BAKAN YARDIMCISI VLADİMİR ILİCHEV VE ULAŞTIRMA BAKAN YARDIMCISI VLADİMİR POTESHKİN İLE BİR ARAYA GELDİ.