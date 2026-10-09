Antalya’da uzay sahnesi: TÜBİTAK’ın IAC 2026 sergisi ve programı

Antalya'da IAC 2026 kapılarını halka açıyor:

5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Kongre süresince TÜBİTAK, uzay araştırmaları alanındaki çalışmalarını Türkiye pavilyonunda ve “Future Space” alanında ziyaretçilere sunuyor.

Sergiler ve sergilenen teknolojiler:

NEST Kongre ve Fuar Merkezi Salon 1'de yer alan TÜBİTAK bölümünde enstitü ve araştırma merkezleri, geliştirdikleri en yeni uzay teknolojilerini sergiliyor. Ziyaretçilere sunulan sergiler arasında GÖKTÜRK_I ve SPPOD-M, Nano Uydu Güneş Paneli Çözümleri, Mikro ve Large Area Güneş Paneli Çözümleri, Türk Bilim Üssü maketi ile 1/3 ölçekli Türkiye'nin Ay Görevi-Uzay Aracı maketi bulunuyor. Ayrıca Rubidyum Atomik Saat, Manyetometre, Tork Çubuğu, Atomik Spin Jiroskop, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya ait orijinal uzay kıyafeti, TÜRKSAT 6A ve İMECE uydu maketleri ile uydu ekipmanları ziyaretçilere açık durumda.

Teknoloji sergisinde ayrıca Detonasyon Motoru, Isıl Pil, optik bileşenler ve dikey inişli roket gibi bileşenler uluslararası katılımcıların incelemesine sunuluyor.

Etkinlikler ve halka açık program:

Kongrenin son günü herkesin katılımına açık tutuluyor; bu kapsamda 11 atölye etkinliği ve güneş teleskobuyla gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirilecek. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından kurulan 300 metrekarelik Ufkun Ötesinde Sergisi de ziyaretçi akınına hazır. Etkinlik organizasyonunda görev alan 56 Milli Teknoloji Atölyesi koordinatörü ile mülakatla seçilmiş yaklaşık 150 gönüllü Halk Günü'nde alan koordinasyonunda rol alıyor.

Kongre boyunca araştırmacılar, insanlı uzay uçuşlarından itki sistemlerine, mikro yerçekimi çalışmalarından Türkiye'nin ilk Ay görevine dek uzanan konularda 50'den fazla bildiri sunacak ve TÜBİTAK'ın uzay alanındaki birikimi uluslararası bilim camiasıyla paylaşılacak.

Uluslararası katılıma ve geniş bir teknoloji yelpazesine ev sahipliği yapan IAC 2026, hem profesyoneller hem de uzay meraklıları için Türkiye'de düzenlenen en kapsamlı buluşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, KONUŞMA YAPTI.