Dolar 49,3367 +0,11%
Euro 55,2381 -0,05%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.683,50 +1,36%
EUR/USD 1,1199 -0,15%
Brent Petrol 103,85 -0,41%
--°

Antalya’da uzay sahnesi: TÜBİTAK’ın IAC 2026 sergisi ve programı

TÜBİTAK, 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenen IAC 2026'da geliştirdiği uydu, itki ve sensör teknolojilerini halka açarak tanıtıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Antalya’da uzay sahnesi: TÜBİTAK’ın IAC 2026 sergisi ve programı

Antalya'da IAC 2026 kapılarını halka açıyor:

5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Kongre süresince TÜBİTAK, uzay araştırmaları alanındaki çalışmalarını Türkiye pavilyonunda ve “Future Space” alanında ziyaretçilere sunuyor.

Sergiler ve sergilenen teknolojiler:

NEST Kongre ve Fuar Merkezi Salon 1'de yer alan TÜBİTAK bölümünde enstitü ve araştırma merkezleri, geliştirdikleri en yeni uzay teknolojilerini sergiliyor. Ziyaretçilere sunulan sergiler arasında GÖKTÜRK_I ve SPPOD-M, Nano Uydu Güneş Paneli Çözümleri, Mikro ve Large Area Güneş Paneli Çözümleri, Türk Bilim Üssü maketi ile 1/3 ölçekli Türkiye'nin Ay Görevi-Uzay Aracı maketi bulunuyor. Ayrıca Rubidyum Atomik Saat, Manyetometre, Tork Çubuğu, Atomik Spin Jiroskop, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya ait orijinal uzay kıyafeti, TÜRKSAT 6A ve İMECE uydu maketleri ile uydu ekipmanları ziyaretçilere açık durumda.

Teknoloji sergisinde ayrıca Detonasyon Motoru, Isıl Pil, optik bileşenler ve dikey inişli roket gibi bileşenler uluslararası katılımcıların incelemesine sunuluyor.

Etkinlikler ve halka açık program:

Kongrenin son günü herkesin katılımına açık tutuluyor; bu kapsamda 11 atölye etkinliği ve güneş teleskobuyla gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirilecek. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından kurulan 300 metrekarelik Ufkun Ötesinde Sergisi de ziyaretçi akınına hazır. Etkinlik organizasyonunda görev alan 56 Milli Teknoloji Atölyesi koordinatörü ile mülakatla seçilmiş yaklaşık 150 gönüllü Halk Günü'nde alan koordinasyonunda rol alıyor.

Kongre boyunca araştırmacılar, insanlı uzay uçuşlarından itki sistemlerine, mikro yerçekimi çalışmalarından Türkiye'nin ilk Ay görevine dek uzanan konularda 50'den fazla bildiri sunacak ve TÜBİTAK'ın uzay alanındaki birikimi uluslararası bilim camiasıyla paylaşılacak.

Uluslararası katılıma ve geniş bir teknoloji yelpazesine ev sahipliği yapan IAC 2026, hem profesyoneller hem de uzay meraklıları için Türkiye'de düzenlenen en kapsamlı buluşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, KONUŞMA YAPTI.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, KONUŞMA YAPTI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 18 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanlar...
images

Üçevler’de Şadi Özdemir’le akşam çayı: herkese eşit hizmet sözü
images

Kaynarca meslek lisesi öğrencileri tek denemede devreyi çalıştırıp TEKNOFEST'te...
images

İlçe okulunun tek denemede çalıştırdığı devre TEKNOFEST’te Türkiye birinciliği g...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Germencik'te otobüs ve midibüs çarpıştı, ormanlığa devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Sivasspor'da Taşdemir: gençlerin zamanında bulunan golleri galibiyeti getirdi

Arama çalışmalarında yeni doğrulama: Girne'de naaşın kimliği Mustafa Demir olarak açıklandı

Milli ara sakatlıkları artırdı: Bodrum FK Sarıyer'de cevap arayacak

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da