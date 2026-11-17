COP31'de eylem gündemi ve örtü karar süreci

COP31 İklim Zirvesi'nin dokuzuncu günü Antalya'da sürerken, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 2030 öncesi hedeflerin yükseltilmesine ilişkin Üst Düzey Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Kurum, Antalya'da Eylem Gündemi'ni ilerletebilmek amacıyla hazırlanan Örtü Karar metninin ilk taslağının yayınlandığını, geri bildirimlerin ardından ikinci taslağın da yarın paylaşılacağını açıkladı.

Toplantıda Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, Almanya Çevre Bakanı Carsten Schneider ve Hindistan Çevre Bakanı Bhupender Yadav ile çok sayıda bakan yer aldı. Kurum, tarafların görüşlerini dinlediklerini ve uzlaşı alanlarını genişletme amacıyla hareket ettiklerini belirtti.

Hedeflerin sahada karşılığa dönüşmesi için öncelikler:

Kurum, 2030 yaklaşırken iklim hedeflerinin sadece kağıt üzerinde değil, sahada somut sonuçlara dönüşmesinin önemine değindi. Konuşmasında, emisyon azaltımını hızlandırırken kalkınma öncelikleri, enerji güvenliği, istihdam ve adil geçiş ihtiyaçlarının birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Kurum, Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefinin korunmasının irade gerektirdiğini ifade ederek, bu sürecin yeni yatırım ve istihdam fırsatları yarattığını söyledi.

"Daha temiz enerji sistemleri, yeni yatırımlar, yeni iş alanları ve daha yüksek yaşam kalitesi mümkün" diyen Kurum, toplumsal desteğin sürekliliğinin dönüşümün kazanımlarının toplumun geniş kesimlerine ulaşmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Finansman, teknoloji ve uygulama kapasitesi:

Kurum, özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu dönüşümden daha güçlü biçimde yararlanabilmesi için finansmana ve teknolojiye erişimin kolaylaştırılması ile uygulama kapasitesinin güçlendirilmesinin kritik olduğunu belirtti. Proje geliştirme desteğinin uygun finansman araçlarıyla buluşturulmasının ulusal önceliklerin yatırıma dönüşmesini hızlandıracağını söyledi ve ulusal tecrübelerin paylaşılmasının zaman kazandırdığını ekledi.

"Hangi politikanın hangi şartlarda sonuç verdiğini görmek, hepimize zaman kazandırır" diyen Kurum, iş birliğinin ülkelerin kendi önceliklerinden hareketle ihtiyaç duydukları desteğe doğru zamanda ve uygun araçlarla ulaşabildiği ölçüde artacağını vurguladı.

Kurum ayrıca akşam gerçekleştirilecek bakan istişaresi ve bakan divanında yapılacak görüşmelerle taslak metnin taraflarla birlikte şekillendirileceğini, Antalya'dan "geleceğimiz adına önemli kararlar" almak istediklerini ifade etti.

Azaltım Çalışma Programı'nın rolü ve beklentiler:

Azaltım Çalışma Programı'nın ülkelerin birbirlerinin tecrübelerinden yararlandığı, uygulamadaki engelleri birlikte değerlendirdiği ve çözüm önerilerini yatırım imkanlarıyla buluşturduğu bir platform oluşturduğunu aktaran Kurum, bu birikimin COP31 kapsamında daha ileri taşınması sorumluluğuna işaret etti. Kurum, bu yıl program açısından önemli bir karar aşamasında olduklarını ve teknik çalışmaların siyasi değerlendirmeler için sağlam bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Kurum, programın kolaylaştırıcı yapısının ve tarafların kendi şartlarına saygı gösteren yaklaşımının açık ve yapıcı görüş alışverişine olanak tanıdığını belirterek, tarafların vereceği yanıtların yeni uzlaşı alanları yaratacağına inandığını dile getirdi. Başkanlık olarak sürecin kapsayıcı ve şeffaf yürütülmesine devam edeceklerini, Antalya'dan 2030 öncesi eylemi hızlandıran ve uygulamayı güçlendiren bir anlayışla ayrılmayı temenni ettiklerini kaydetti.

Toplantının ardından yayınlanacak ikinci taslak metin ve devam edecek istişarelerin, Antalya oturumunda somut kararların alınmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ’NİN (UNFCCC) 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DEVAM EDİYOR.