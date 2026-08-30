Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Antalya'da virajı kaçıran otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

Antalya Muratpaşa'da virajı alamayan 07 AYC 611 plakalı araç park halindeki araca çarpıp takla attı; yabancı uyruklu sürücü Maria S. yaralandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:53

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 12:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da virajı kaçıran otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

Antalya Muratpaşa'da gece yarısı trafik kazası:

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, Bülent Ecevit Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolü kaybettiği bildirildi. Olayda 07 AYC 611 plakalı otomobilin sürücüsü Maria S. idaresindeki araç savrularak önce yolun sağ tarafında park halindeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü yitiren otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla atarak durdu. Kazanın ardından araçta önemli hasar oluştu ve yoldaki trafik kısa süreli aksadı.

yaralının müdahalesi ve nakli:

Kazada yaralanan sürücünün yabancı uyruklu kadın olduğu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve durumuyla ilgili hastanede tetkikler yapılacağı belirtildi.

görevli ekiplerin çalışması ve soruşturma:

Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için görgü tanıklarının ifadelerini ve olay yerindeki delilleri değerlendiriyor. Soruşturma sürerken trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

ANTALYA’NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK PARK HALİNDEKİ ARACA...

ANTALYA’NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATTI. KAZADA ARAÇ SÜRÜCÜ YABANCI UYRUKLU KADIN YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 16 bin 865 sentetik ecza ele geçiri...
images

Hakkari'de çatıda mahsur kalan işçi güvenli şekilde kurtarıldı
images

Şavşat'ta uçan çatı park halindeki pikabın tavanına zarar verdi
images

Kedi ısırığından sonra kuduz teşhisiyle entübe edilen 4 yaşındaki çocuk hayatını...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yunuseli'nde zafer coşkusu havacılık şöleniyle gökyüzüne taşındı

Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 16 bin 865 sentetik ecza ele geçirildi

Hakkari'de çatıda mahsur kalan işçi güvenli şekilde kurtarıldı

Huzurevinden cumhuriyete: 30 Ağustos coşkusu her yaştan kalpte

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor