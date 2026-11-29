Antalya'da yangında dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı

Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki Antalya Toptancı Hal içinde bulunan bir iş yerinde, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hafta sonu olması nedeniyle kapalı olan iş yerinden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

yangının gelişimi:

Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda müdahale aracı ile polis ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede bitişikteki iş yerine sıçradı ve itfaiye ekipleri ile Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı. Yapılan ilk tespitlere göre yangın nedeniyle 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

kediye müdahale ve arama kurtarma:

İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri, olay yerindeki bir depoda iki kedi bulunduğu bilgisi üzerine içeri girerek arama yaptı. Ekipler tarafından baygın halde bulunan kedi dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen kediye yaklaşık 15 dakika boyunca maske ile oksijen verildi ve ekibin uyguladığı kalp masajı ile suni teneffüs gerçekleştirildi. Tüm çabalara rağmen kedi kurtarılamadı. Yapılan aramalarda içerdeki ikinci kediye rastlanamadı.

sahiplerinin gözlemleri:

İş yeri sahiplerinden Barış Kırmızı, kedileri daha önce bir oteldeki kasaların içinde bulup sahiplenmelerini anlattı. Kırmızı, kedilerin daha küçük olduklarını, başlangıçta üç tane olduklarını ve birinin kaçtığını söyledi. Kırmızı, yangını duyunca ilk akıllarına kedilerin geldiğini belirterek iş yerinin öneminin ikinci planda olduğunu dile getirdi.

Kırmızı Kasklılar Arama ve Kurtarma Derneği üyesi Heval Kal, deponun alev almadığını, dış saçının kesilerek içeri girildiğini ve kedinin baygın halde bulunduğunu söyledi. Kal, ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığını ancak kedinin kalbinin çoktan durmuş olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ekipler etkilenen iş yerlerinde soğutma ve güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni yetkililerce yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.

YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN BİR KEDİYİ HAYATTA TUTMAK İÇİN EKİPLER SUNİ TENEFFÜS VE KALP MASAJI YAPTI ANCAK KBAŞARILI OLAMADI