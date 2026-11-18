Antalya'dan dünya sofrasına: Türk mutfağı COP31'de tanıtıldı

Antalya'da düzenlenen COP31, Türk mutfağının yöresel lezzetlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini uluslararası ziyaretçilere sunmak için önemli bir platform sağladı. Organizasyonun gastronomi alanında Antalya'nın mutfak geleneği, deniz mahsulleri ve bölgeye özgü ürünler tanıtıldı; etkinlikler sırasında yabancı misafirlerden yoğun ilgi geldi.

Gastronomi alanında ilgi ve sunumlar:

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda Antalya usulü piyaz, kabak tatlısı ve şiş köfte gibi coğrafi işaretli ve yöresel ürünler misafirlere tanıtıldı. Gastronomi sektörü temsilcisi Tahsin Fettahoğlu, COP31'in Türk gastronomisinin görünürlüğünü artırmak açısından değerli olduğunu vurguladı ve organizasyon süresince kentin lezzetlerini ziyaretçilere aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

Fettahoğlu'nun aktardığına göre Blue Zone alanında 100'ün üzerinde farklı ülkenin temsilcileri bulunuyor; deniz ürünleri restoranları bölümü ise özellikle ilgi gördü. Ziyaretçilerin ürünlerin hangi malzemelerden yapıldığını, nasıl hazırlandığını ve tariflerini merak ettikleri; bu merakın Antalya ve Türkiye gastronomisine gelecekte katkı sağlayacağı ifade edildi.

Deniz mahsulleri ve coğrafi işaretlerin önemi:

Antalya'nın deniz ürünleri bakımından sahip olduğu çeşitlilik etkinlik boyunca ön plana çıktı. Fettahoğlu, bölgenin potansiyelini özetlerken Akdeniz'de 500'e yakın balık çeşidi bulunduğuna dikkat çekti ve bu zenginliğin doğru sunumlarla turistlere anlatılmasının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca kalamar ve karides gibi ürünlerin yöreye özgü pişirme teknikleri ve malzemelerle farklılaştırılabileceği, böylece markalaşma ve tanınırlık sağlayacağı belirtildi.

Coğrafi işaretli ürünlerin kendi stantlarında tanıtılmasının özellikle önemli olduğunu söyleyen Fettahoğlu, bu uygulamanın ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ve ürünlerin ticarileşmesine katkı sunacağını kaydetti. Öne çıkarılan lezzetler aracılığıyla misafirlerin deneyimlerini ülkelerinde paylaşmaları, Türkiye'nin gastronomi marka değerini güçlendirecek bir etkendir.

COP31 gibi büyük organizasyonların yarattığı görünürlük, Antalya'nın gastronomi kimliğinin güçlenmesine yardımcı olurken, sektörel temsilciler bunun sürdürülebilir hâle getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Etkinlikler, paneller ve festivaller aracılığıyla hem ürün tanıtımı hem de bilgi paylaşımı sağlandı.

Turizmi 12 aya yayma hedefi:

Fettahoğlu, Antalya'nın turizm mevsimini uzatmak için gastronomi ve sağlık turizminin ön plana çıkarılması gerektiğini vurguladı. Mevcut turizm altyapısının, otellerin ve yüksek yatak kapasitesinin avantaj olarak kullanılmasıyla birlikte sezonsuz turizme geçiş hedefleniyor. Önlem alınması halinde esnaf, oteller, tedarikçiler ve bölge halkı bu dönüşümden doğrudan fayda sağlayacak.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde benzer etkinliklerin düzenlenmesi öneriliyor; İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir başta olmak üzere geniş kapsamlı organizasyonlarla Türk gastronomisinin gelişimine katkı sunulabileceği ifade edildi. Böylece Antalya'nın sadece deniz, kum ve güneş üçlüsüyle değil, gastronomi ve sağlık alanlarıyla da anılması hedefleniyor.

Sonuç olarak COP31'de ortaya çıkan ilgi, Türk mutfağının uluslararası tanıtımı için somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Yerel lezzetlerin doğru sunum ve anlatımla dünyaya taşınması, kısa vadede tanınırlığı artırırken uzun vadede bölge ekonomisine ve Türkiye'nin gastronomi markasına katkı sağlayacak.

GASTRONOMİ SEKTÖRÜ TEMSİLCİSİ TAHSİN FETTAHOĞLU