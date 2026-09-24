Antalya'dan er meydanına 21 pehlivan: hedef başpehlivanlık

antalyalı sporcular büyük organizasyonda:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 57 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 21 sporcu ile mücadele edecek. Organizasyon, 26 Eylül Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak ve her boydan 8 sporcunun yer aldığı toplam 84 pehlivan er meydanına çıkacak.

kadro ve öne çıkan isimler:

Başpehlivanlık için hak kazanan sekiz isim arasında Antalya'yı temsil edecek üç isim öne çıkıyor: 665. Kırkpınar başpehlivanı Erkan Taş, başpehlivanlık üçüncüsü Mustafa Taş ve Yağlı Güreş Ligi'nde başaltı birincisi olarak başpehlivanlığa yükselen Yusuf İslam Taş. Bu üç isim, kulübün şampiyonluk hedefinin merkezini oluşturuyor.

Diğer dereceleri ve kategorileri kazanan sporcular ise şu şekilde yer alacak: başaltı boyunda Adil Kıvrak ve Hüseyin Coşkun; büyük orta boyunda Muhammet Ocak, Erol Bursa ve Caner Arslan; küçük orta boyunda Üzeyir Büyükbıcak, Orhan Gezer ve Mertcan Damatoğlu. Küçük orta küçük boyda Ebul Faruk Çakır, Beytullah Sarı ve Oğulcan Yurdagül; deste büyük boyda Kadir Eren Atlı ve Can Ergen; deste orta boyda Mehmet Başkan Bozkurt; ayak boyunda İbrahim Armutlu, Ömer Öncü ve Emirhan Yüksel; tozkoparan boyunda ise Bayram Ala yer alacak.

hedef ve beklenti:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, sporcuları tebrik ederek kulübün hedefini netleştirdi: "57 yıl sonra yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda er meydanında yer alacak tüm pehlivanlara başarılar dilerim. Büyükşehir Belediyemiz 21 sporcuyla sahada Antalya'mızı en iyi şekilde temsil edecek. Hedefimiz her boyda kürsüde yer almak ve başpehlivanlığı kazanmak." Özdemir, Kırkpınar'da elde edilen başarının Cumhurbaşkanlığı Kupası'na taşınmak istendiğini vurguladı.

tarihçe ve kulübün duruşu:

Yağlı güreşin köklü organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın 57 yıl sonra yeniden düzenlenmesi, kulüpler ve pehlivanlar için hem prestij hem de rekabet alanı yaratıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, geleneksel güreşten elde ettiği dereceler ve lig başarısıyla dikkat çekerken, bu tür büyük organizasyonlarda kentin spor kimliğini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Er meydanında 21 sporcu ve özellikle 3 başpehlivanla mücadele edecek olan kulüp, hem bireysel başarıları hem de takım performansını ön planda tutuyor. Organizasyonun sonuçları, Antalya'nın yağlı güreşteki yükselişini ve kulübün uzun vadeli hedeflerini biçimlendirecek.

MUSTAFA TAŞ