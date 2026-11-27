antalyalı belediyeden vanlı miniklere destek:

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım tarafından gönderilen hediyeler, Antalya’dan Van’ın Çaldıran ilçesindeki Sarıçimen İlkokulu öğrencilerine ulaştı. Okula ulaşan sürpriz paketler, öğretmenler ve öğrenciler arasında büyük bir heyecan ve mutluluk yarattı.

okuldaki karşılamada mutluluk ve teşekkürler:

Okul yönetimi, öğrenciler ve veliler yapılan desteği sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sarıçimen İlkokulu’nun paylaşımlarında, "Minik öğrencilerimize Antalya’dan kocaman bir mutluluk geldi!" ifadeleri yer aldı. Paylaşımda okulu temsilen Aksu Belediyesi ve İsa Yıldırım’a teşekkür edildi.

gönül bağı ve belediyeciliğin önemi:

Bu anlamlı dayanışma, şehirler arasındaki mesafenin sıcak ilişkiler kurmaya engel olmadığını gösterdi. Yerel yönetimin sadece altyapı ve hizmet üretmekle kalmayıp, çocukların yaşamına dokunmanın ve toplumda dayanışmayı büyütmenin de önemli bir yönünü temsil ettiği vurgulandı. Gönderilen hediyelerin minik yüreklerde bıraktığı etki, okul çevresinde olumlu duygular oluşturdu.

Okul yönetimi ve aileler, sağlanan destek için tekrar teşekkür ederek benzer dayanışma örneklerinin artmasını diledi.

AKSU BELEDİYE BAŞKANI İSA YILDIRIM’IN GÖNDERDİĞİ HEDİYELER, VAN’IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE EĞİTİM GÖREN SARIÇİMEN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE ULAŞTIRILDI.