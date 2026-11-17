cop31'in kent merkezine yansımaları:

Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), kent merkezinde kısa sürede gözle görülür bir ekonomik hareketlilik yarattı. Zirvenin ilk 7 gününde Yeşil Bölge'yi 212 bin kişi ziyaret ederken, Mavi Bölge için kayıtlı sayısı 102 bin 610 oldu; toplamda ise 1 haftada 315 bini geçen kayıt gerçekleşti.

Gündüzleri konferans salonlarında ve Yeşil ile Mavi Bölgeler arasında yoğun bir trafik yaşanırken, akşamları katılımcılar şehrin popüler noktalarına, özellikle Kaleiçi'ne akın ediyor. Kasım ayında turizm sezonunun sona erdiği dönemde başlayan bu hareketlilik, kent ekonomisine kısa vadede önemli katkı sağlıyor.

kaleiçi'nde yaz sezonunu aratmayan akşamlar:

Başta Kaleiçi olmak üzere restoranlar, kafeler ve eğlence mekanlarında yaz aylarını andıran bir doluluk oluştu. Gün boyunca iklim gündemini takip eden delegeler, akşamları tarihi sokaklarda ve sahil bölgelerinde dinlenmeyi tercih ediyor. Taksicilerden hediyelik eşya satıcılarına, restoran ve büfe işletmecilerine kadar geniş bir yelpazede esnaf, kasım ayındaki bu beklenmedik canlılıktan memnuniyet bildiriyor.

Kale Kapısı esnaflarından Nurettin Şahin etkinliğin erken dönem etkilerini şu sözlerle anlattı: "COP31 ilk başladığında bizde de bir heyecan oldu. Birkaç gün sonra COP31’e gelen misafirler Antalya içerisine gelmeye başlayınca işlerimizde gözle görülür bir artış oldu. COP31 Antalya ve Türkiye’yi dünyaya tanıttı. Bu bizim için milli bir gurur. Gelen misafirlerimizi de Türk milletine yakışır bir şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Esnaflar bu konudan bayağı memnun, herkes elindeki malzemeyi bitirme imkanına sahip oldu. Çünkü sezon sonunda bir durgunluk vardı. COP31 bunu canlandırdı. COP31 için gelenler alıcı müşteri bu yüzden esnaf bayağı bir memnun oldu"

Hırdavat ve hediyelik eşya tezgahlarından restoranlara, barlardan küçük büfelere kadar farklı sektörler, kasım ayına rağmen normal sezon gelirlerinin üzerinde satışlar gerçekleştirdiklerini aktarıyor.

hafta sonu hareketliliğinin yansımaları:

Tarihi Kaleiçi’nde işletmeci Ufuk Dönmez özellikle hafta sonu yaşanan yoğunluğu vurguladı: "COP31’in Kaleiçi’ne etkisi tabii ki oldu. Özellikle Pazar günü burası ana-baba günüydü, iğne atsan yere düşmez. Herkes normal cirolarının 4-5 katını yapmıştır herhalde o gün. Diğer günlerde etkisi oldu, ama Pazar günü çok yoğundu. Herhalde COP31’e gelenler alana gitmedikleri için herkes çarşıdaydı. Herkes, keşke her sene COP31 olsa. Restoran ve barlar doluydu, 10 binlerce, 100 binlerce kişi ağırlandı"

Esnafın ortak değerlendirmesi, COP31 katılımcılarının yalnızca konferans alanında değil şehir merkezinde de harcama yapan alıcı profili taşıması. Bu da kasım ayında normalde görülen durağanlığın yerini canlı bir ticari atmosfere bıraktığını gösteriyor. Zirvenin geri kalan günlerinde hem Mavi Bölge hem Yeşil Bölge ziyaretçi sayılarında rekor beklentisi, esnafın umutlarını artırıyor.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NA (COP31) NEDENİYLE 1 HAFTADA 315 BİNDEN FAZLA KİŞİ KAYIT OLURKEN, GÜNDÜZ ZİRVEYİ TAKİP EDEN KATILIMCILAR, AKŞAM SAATLERİNDE İSE ŞEHİR MERKEZİNE AKIN EDİYOR. AKŞAM SAATLERİNDE YAZ SEZONUNU ARATMAYAN GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLAN KALEİÇİ BÖLGESİ OLMAK ÜZERE KENT MERKEZİNDE ZİRVENİN EKONOMİYE KATKISI HİSSEDİLMEYE BAŞLANDI.