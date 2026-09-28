Antalyalı güreşçilerden İstanbul'da 12 madalya ve ikincilik başarısı

Antalya büyükşehir güreş takımı İstanbul'dan 12 madalya ile döndü

Bu yıl 57 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, İstanbul'daki organizasyondan 12 farklı boyda madalya kazanarak döndü. Turnuvada her boydan toplam 84 güreşçi er meydanında ter dökerken, Antalya temsilcisi 3'ü başpehlivan olmak üzere 21 sporcu ile yer aldı.

turnuva ve Antalya kafilesi:

İstanbul'da gerçekleşen müsabakalar, uzun aranın ardından düzenlenen organizasyonun heyecanını taşıyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de er meydanında güreşleri takip ederek takımını yalnız bırakmadı. Kafilede yer alan sporcuların tamamı farklı boylarda mücadele ederek kürsü hedefiyle sahaya çıktı.

başpehlivan mücadelesi ve belediyenin kürsü başarıları:

Başpehlivanlık mücadelesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi başpehlivanı Mustafa Taş ile Ankara ASKİ Spor Kulübü başpehlivanı Orhan Okulu final için karşılaştı. Yaklaşık bir buçuk saat süren zorlu mücadele sonunda Orhan Okulu birincilik kürsüsüne çıkarken, Mustafa Taş ikinciliği elde etti. Antalya cephesinden Erkan Taş da kürsüye çıkarak üçüncülük kazandı.

Yerinde izleyip sporcuları kutlayan Başkan Vekili Büşra Özdemir şu ifadeleri kullandı: "8 başpehlivanın yer aldığı müsabakada Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Erkan Taş, Mustafa Taş ve Yusuf İslam Taş ile baş boyun da yer aldık. Kürsüde Mustafa Taş ikincilikle, Erkan Taş da üçüncülükle yer. Ben er meydanında her boyda ter döken pehlivanlarımızı yürekten kutluyorum. Antalya Büyükşehir Belediyemizin 12 güreşçisi de farklı boylarda kürsüye çıktı. Her biriyle gurur duyuyorum. Kıran kırana geçen müsabakalarda emeğini, gücünü ve yüreğini ortaya koyan pehlivanlarımıza; ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak için emek veren herkese teşekkür ediyorum"

madalya dağılımı:

Antalya Büyükşehir'in sporcuları farklı kategorilerde kürsüye çıkarak şehrin madalya sayısını artırdı. Büyük Orta Boy'da Caner Arslan birincilik, Muhammet Ocak ikincilik, Erol Bursa üçüncülük elde etti. Deste Büyük Boy'da Can Ergen birinci olurken, Küçük Orta Büyük Boy'da Üzeyir Büyükbıçak ikincilik ve Orhan Gezer üçüncülük aldı.

Ayrıca Küçük Orta Küçük Boy'da Oğulcan Yurdakul, Başaltı'nda Hüseyin Coşkun, Ayak Boyu'nda İbrahim Armutlu ve Tozkoparan Boyu'nda Bayram Ala üçüncülük kazandı. Bu sonuçlarla Antalya temsilcileri, farklı boylardaki başarılarıyla turnuvada dikkat çekti.

Turnuvanın yeniden başlamasıyla birlikte elde edilen bu dereceler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yağlı güreş geleneğini yaşatma ve genç nesillere aktarma çabalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kulüp yetkilileri ve takım yönetimi, sporcuların performanslarından memnun olduklarını ve geleceğe yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

BU YIL 57 ARADAN SONRA İLK KEZ DÜZENLENEN YAĞLI GÜREŞ CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NA 3'Ü BAŞPEHLİVAN 21 GÜREŞÇİ İLE KATILAN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 12 FARKLI BOYDA MADALYA KAZANDI. GÜREŞÇİLERİ YERİNDE İZLEYEN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, ER MEYDANINDA KIRAN KIRANA GÜREŞEN PEHLİVANLARI KUTLADI.