Antalyalı sanatçı hurda elektronikleri günlük hayatın parçasına dönüştürüyor

Antalya'da hurda malzemelerden sanat ve işlevsel objeler

Kürşat Gür, Antalya'da yaklaşık 30 yıllık birikimiyle çöpe gidecek elektronik parçaları alıp estetik kaygıyla günlük hayata taşıyor. 56 yaşındaki sanatçı, bit pazarları ve hurdalıklardan topladığı bilgisayar parçalarından eski video cihazlarına, matkaplardan elektrikli süpürgelere kadar çok çeşitli malzemeyi yeniden kullanıma kazandırıyor.

malzemeler ve çalışma teknikleri:

Gür, çalışmalarında özellikle bilgisayar ana devre kartları gibi elektronik parçalarla distopik şehirler, eski video cihazlarının küçük bileşenleriyle detaylı yüzeyler oluşturuyor. Şaryolardan balık formunda objeler yaparken, eski matkapları büstlere dönüştürüyor; elektrikli süpürgelerden ise hem dekoratif hem işlevsel lambalar ortaya çıkarıyor. Hobi olarak başlayan üretim süreçleri zaman içinde daha profesyonel bir teknik ve estetik dil kazanmış durumda.

Malzemelerin önemli bir bölümünü bit pazarları ve hurdalıklardan temin eden Gür, çevresindeki insanların kullanmadıkları eşyaları da atölyesine getirdiğini söylüyor. Bu sayede hem atık miktarı azalıyor hem de ortaya çıkan eserler farklı işlev ve formlarda hayat buluyor.

serüven, eser sayısı ve kabul görme süreci:

İlk denemelerini 1997'de yapan sanatçı, 2006'da kendi atölyesini kurarak çalışmalarını düzenli hale getirdi. Gür, bugüne kadar 200'ün üzerinde çalışma ürettiğini belirtiyor. Başlangıçta çevreden yeterli ilgi görmediğini, insanların eserlerine şaşkınlıkla baktığını ancak bunun kendisini vazgeçirmediğini ifade ediyor: "1997 yılında denemeleri yaptım. O zaman ileri dönüşüm diye bir anlayış yoktu... Herkes 'Bu ne' diye bakıyordu. Toplumdan karşılık görmeyince bıraktım ama duramadım. Tekrar çerden çöpten eserler yapmaya devam ettim."

Gür'ün üretimleri arasında hem dekoratif amaçlı, yalnızca estetik kaygı taşıyan parçalar, hem de günlük kullanımda işlev kazanan ürünler bulunuyor. Örneğin bir elektrik süpürgesinden dönüştürdüğü lamba hem çalışır durumda hem de sergi objesi olarak yer alıyor. Atölyesi artık hem üretim hem de sergi alanı olarak ziyaretçilere açık bir mekan haline geldi.

Sanatçının çalışmaları, atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesi ve tasarım yoluyla gündelik yaşama dahil edilmesinin somut örneklerini sunuyor; aynı zamanda ileri dönüşümün estetik ve işlevsel boyutlarını görünür kılıyor.

ANTALYA'DA HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI ÇALIŞMALARINI SANATA DÖNÜŞTÜREN SANATÇI, ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ATIK MALZEMELERİ İLERİ DÖNÜŞÜM YÖNTEMİYLE YENİDEN DEĞERLENDİREREK BİRBİRİNDEN FARKLI SANAT ESERLERİ ORTAYA ÇIKARIYOR