Antalya ve Mersin üreticileri ortak duruş sergiledi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Antalya ve Mersin’den gelen birlik, dernek ve kooperatif temsilcileri yerli muz üreticilerinin haklarını korumak için birlikte hareket etme kararı aldı. Toplantıda yerli muz fiyat politikası, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

Toplantının katılımcıları ve formatı:

Toplantıya MATSO ve Manavgat Muz Üreticileri Birliği Başkanı Önem Gök ev sahipliği yaptı. Antalya ve Mersin’den katılan temsilciler arasında Anamur Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarı, Akdeniz Muz Üreticileri Kooperatifi Başkanı Fuat Tekin Turhan, Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Salim Erdem ve Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz yer aldı. Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Çatkaya toplantıya telekonferansla bağlandı.

Öne çıkan talepler ve değerlendirmeler:

Katılımcılar, üreticilerin taleplerini birlikte derleyip ilgili kurumlara iletme ve takip etme konusunda mutabık kaldı. Görüşmede özellikle yerli muzun raf payının artırılması, fiyat politikasının düzenlenmesi ve üreticinin rekabet gücünü korumaya yönelik tedbirler ön plana çıktı. Girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çeken üreticiler, enerji, gübre ve sulama giderlerinin üreticinin yükünü ağırlaştırdığını belirtti; bu noktada girdi maliyetlerinin düşürülmesi çağrısı yapıldı.

Toplantıda ayrıca ithalatın iç piyasaya etkisi ve denetim mekanizmaları gündeme geldi. Gök, artan ithalatın yerli üretimin önüne geçmesini kabul edilemez bulduklarını ifade ederek piyasa ve gümrük denetimlerinin sürdürülmesi talebini yineledi. Gök, toplantıda şu vurguyu yaptı: "Üreticimizin hakkına ve emeğine hep birlikte sahip çıkacağız."

Gelecek adımlar ve uygulama beklentileri:

Katılımcılar, görüşmede belirlenen talepleri resmi kurumlara iletip süreci ortak takip etme kararı aldı. Yerli muzun raflarda daha görünür olması için girişimlerde bulunulacak ve piyasa şartları izlenecek. Toplantı sonrası yapılan değerlendirmede, bölge üreticilerinin dayanışmasının artırılmasının ve sorunların ortak platformlarda dillendirilmesinin önemi vurgulandı.

MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI (MATSO) VE MANAVGAT MUZ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI ÖNEM GÖK, ANTALYA VE MERSİN’DEN BİRLİK, DERNEK VE KOOPERATİF TEMSİLCİLERİYLE MATSO HİZMET BİNASINDA BİR ARAYA GELDİ. ÖNEM GÖK(SOLDAN ÜÇÜNCÜ)