meclis oy birliğiyle 2027 bütçesini kabul etti:

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 mali yılı taslak bütçesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı oturumunda oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste kabul edilen taslak bütçe, Antalya Büyükşehir Belediyesi için 62 milyar 500 milyon TL; su ve kanalizasyon hizmetlerinden sorumlu ASAT’ın taslak bütçesi ise 41 milyar TL olarak belirlendi. Kabul süreci ardından aynı meclis oturumunda 19 ilçe belediyesinin 2027 yılı bütçe taslakları da oy birliğiyle onaylandı.

meclis oturumu ve başkan vekilinin mesajı:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir meclisin açılış konuşmasında ilk olarak Eskişehir’deki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı diledi ve Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş maçı sırasında taraftarlara yönelik polis müdahalesini kınadı. Özdemir, Antalya’nın uluslararası düzeyde önemine vurgu yaparak kentin 30 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırladığını ve 77 milletten insanı bünyesinde barındırdığını hatırlattı. Antalya’yı ülkenin dünyaya açılan ana kapılarından biri olarak niteleyen Özdemir, kentin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasının belediye çalışmalarının merkezinde olduğunu söyledi.

Başkan Vekili Özdemir, konuşmasını emeği geçenlere teşekkür ederek sürdürdü ve meclis üyeleri ile belediye personeline özverileri için şükranını iletti. Özdemir, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Antalya’nın öncelikli ve değişen ihtiyaçlarına cevap vermek için aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

bütçe kalemleri ve öncelikler:

Özdemir, kabul edilen bütçeyle öncelik verilecek projeler arasında dördüncü etap raylı sistem çalışmalarının, tarımsal destek programlarının, Gazi Bulvarı genişletme projelerinin ve Göksu Mahallesi’nde planlanan köprü yapımının bulunduğunu açıkladı. Ayrıca çevre ve iklim çalışmaları, turizmin tanıtımı ve potansiyelinin güçlendirilmesi, afet ve risk yönetimi ile kadın ve ailenin korunmasına yönelik programlar da bütçenin öncelikli başlıkları arasında sayıldı.

Toplantıda kabul edilen 2027 Performans Raporu doğrultusunda belediyenin hizmet hedefleri ve yatırım öncelikleri netleştirilmiş oldu. Meclis onayının ardından yürütülecek çalışmalarda, kabul edilen bütçenin uygulanabilirliği ve projelerin takibi için ilgili birimler arasında koordinasyonun sürdürülmesi planlanıyor.

asat bütçesi ve yatırım planı:

Toplantının devamında gerçekleştirilen ASAT Genel Kurulu’nda ASAT 2027 Performans Programı ve mali taslak bütçe oy birliğiyle benimsendi. ASAT’ın performans programı 129 hedeften oluşuyor. ASAT’ın gider bütçesi 41 milyar TL olarak öngörüldü ve bu tutarın yaklaşık 23 milyar TL’si (yüzde 56) yatırımlara ayrılacak.

Özdemir, ASAT bütçesine ilişkin değerlendirmesinde bu yatırım payının kentin içme suyu, atık su ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmeye verilen önemi gösterdiğini belirtti. Kabul edilen hedefler doğrultusunda altyapı projelerinin planlı şekilde sürdürülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Meclis ve ASAT Genel Kurulu kararlarının hayırlı olması temennisiyle toplantı sona erdi; başkan vekili katkı sağlayan meclis üyelerine ve belediye personeline teşekkür etti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 2027 YILI TASLAK BÜTÇESİ BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ’NDE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE’NİN 2027 YILI TASLAK BÜTÇESİ 62 MİLYAR 500 MİLYON TL, ASAT’IN İSE 41 MİLYAR TL OLARAK BELİRLENDİ.