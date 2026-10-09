Antalya'nın akıllı şehir uygulamaları Seul'de dünya ile paylaşıldı

Seoul Smart Life Week'te Antalya'nın projeleri tanıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Seoul Smart Life Week etkinliğine katıldı. Etkinlikte yapay zeka, robotik ve akıllı mobilite gibi gelecek odaklı kent teknolojileri sergilenirken, Antalya'nın veri temelli ve sürdürülebilir yönetişim uygulamaları uluslararası platformda sunuldu.

Antalya'nın veri temelli çözümleri:

Belediye, fuarda su yönetiminden akıllı ulaşıma kadar bir dizi uygulamayı paylaştı. Sunumlarda öne çıkan projeler arasında su kayıplarını tespit eden SCADA Sistemi, trafik ışıklarını araç yoğunluğuna göre yöneten Akıllı Kavşak çözümleri ve çiftçilere mobil bilgilendirme sağlayan Dijital Tarım uygulaması yer aldı. Özdemir, konuşmasında bu uygulamaların amacını şu sözlerle özetledi: "Bizim için akıllı şehir kavramı basit bir soruyla başlar. Teknoloji halkımızın hayatını nasıl daha iyi hale getirir?"

Konuşmada ayrıca yapay zekanın bakım ve yatırım planlamasında, sensörlerin tarımda sulama ve hastalık yönetiminde kullanımı; aşırı sıcaklık ve diğer iklim risklerine karşı erken uyarı mekanizmalarının geliştirilmesi gibi somut adımlar aktarıldı. Özdemir, uygulamaların halk üzerindeki doğrudan etkisini vurgulayarak, bekleme süreleri ve emisyonlarda azalma ile trafikte geçirilen sürenin kısalmasını hedeflediklerini belirtti.

Uluslararası işbirliği ve MITI merkezi:

Smart Life Week 2026 Belediye Başkanları Forumu'nda Antalya'nın sürdürülebilirlik ve iklim esnekliği yaklaşımı tartışıldı. Forumda Özdemir, yerel yönetimlerin küresel iklim diplomasisindeki rolüne dikkat çekti ve Antalya'nın COP31 için küresel liderleri kente davet etti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen MITI Seul Politika Paylaşım Forumu'nda Antalya'nın MITI eğitim merkezi olma süreci resmiyet kazandı. Antalya, Metropolis ağının 160'tan fazla üye kenti ve yaklaşık 700 milyon insanı kapsayan yapısı içinde dünyadaki 5. MITI merkezi oldu. Özdemir, MITI Antalya'nın iklim eylemi, proje geliştirme, eşitlik, gençlerin katılımı ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm gibi alanlarda belediyelerin kapasitesini artırmayı amaçladığını söyledi.

Fuar değerlendirmesinde Özdemir, Seul'de yapılan görüşmelerin Antalya'nın deneyimlerini paylaşmak kadar diğer kentlerin uygulamalarından öğrenmek ve yeni işbirlikleri geliştirmek için fırsat sunduğunu belirtti. "Teknolojiyi bir amaç değil, kent yaşamını daha adil, verimli ve sürdürülebilir kılacak bir araç olarak görüyoruz," diyerek Antalya'nın turizmle birlikte teknoloji ve yenilikçilikte de söz sahibi bir kent olma hedefini yineledi.

Antalya'nın sunumları ve MITI statüsü, kentler arası bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirme açısından yeni kapılar açmayı amaçlıyor; belediye yetkilileri Seul'de elde edilen temasları uygulamaya dönük yeni projeler için değerlendirmeye devam edecek.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, GÜNEY KORE’NİN BAŞKENTİ SEUL’DE DÜZENLENEN SEOUL SMART LİFE WEEK’E KATILDI.