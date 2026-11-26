operasyon ve ele geçirme:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Kaş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönündeki bilgiler üzerine yürüttüğü takip sonucu durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen, timsah derisi üzerine işlenmiş bir parşömen ele geçirildi.

Parşömenin ritüel özellik taşıdığı belirtilirken, uzunluğunun yaklaşık 3,5 metre olduğu ve alıcı ile 9 Milyon TL bedelle satışı konusunda anlaşma sağlandığının tespit edildiği aktarıldı.

gözaltılar:

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında işlemler devam ediyor.

KAŞ İLÇESİNDE YAPTIĞI OPERASYONDA 9 MİLYON TL'YE SATIŞI KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANAN YAKLAŞIK BİN YILLIK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 3,5 METRE UZUNLUĞUNDA TİMSAH DENİSİNE İŞLENMİŞ PARŞÖMEN ELE GEÇİRİLDİ.