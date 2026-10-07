Antalya'nın yarınını kurma çağrısı: Hatice Öz'ten soydaşlara somut projeler

Hatice Öz'ün vizyonu:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı Hatice Öz, 18 Ekim seçimleri öncesinde düzenlenen programda Antalya iş dünyasının yönünü değiştirecek bir vizyon sundu. Programda, Antalya’da örgütlü 11 sivil toplum kuruluşu ve 14 ülkeden topluluk temsilcileri ile bir araya gelindi. Öz, seçimlerin sadece bir yönetici tercihinden ibaret olmadığını, 18 Ekim'in Antalya'nın geleceğini tayin edecek kritik bir tarih olduğunu vurguladı.

Soydaşlarla buluşma ve mesaj:

Toplantıda Ahıska Türkleri, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, İran, Irak Türkmenleri, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Uygur Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tataristan ve Kırım Tatarlarının temsilcileri yer aldı. Hatice Öz, bu çeşitliliğin Antalya için bir fırsat olduğunu belirterek, soydaşların geldikleri ülkelerle kurdukları sosyal, kültürel ve ticari bağların kent ekonomisine aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Projeler ve vaatler:

Öz, ATSO'nun sadece belge veren bir kuruluş olmaktan çıkarak doğrudan ekonomik değer üreten bir kurum haline gelmesini hedeflediklerini anlattı. Sunulan projelerde dijital dönüşüm, yapay zekâ uygulamaları, ihracatın güçlendirilmesi ve yeni pazarlara açılma odak noktaları olarak öne çıktı. Hatice Öz, Antalya iş dünyasını geleceğe hazırlamak için hem teknolojiye yatırım yapılması hem de üreten ve ihracat yapan işletmelere doğrudan destek sağlanması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında mevcut yönetim anlayışına eleştiriler yönelten Öz, geçmişin yöntemleriyle Antalya'nın geleceğinin kurulamayacağını ifade etti ve "Antalya geleceği bekleyen değil, geleceği kuran şehir olmalı" sözleriyle dönüşüm iradesini vurguladı. Ayrıca, adaylık kampanyasının merkezine aldığı projeleri katılımcılarla paylaştı ve bu projelerin şehir ekonomisine nasıl katma değer sağlayacağına dair somut hedefler sundu.

Hatice Öz, toplantıda destek talep ederken, kararın uzun vadeli sonuçlara etkisine dikkat çekti ve Turuncu Listelere destek isteyerek, bazı seçimlerin sadece bugünü değil yarını da değiştireceğini belirtti. Katılımcılara, yıllar sonra çocuklarına "Antalya'nın değiştiği gün biz de oradaydık" diyebilmeyi amaçladıklarını söyledi.

ATSO BAŞKAN ADAYI HATİCE ÖZ, AHISKA TÜRKLERİNDEN AZERBAYCANLILARA, UYGUR TÜRKLERİNDEN IRAK TÜRKMENLERİNE, KAZAKİSTAN’DAN KIRGIZİSTAN’A KADAR ANTALYA’DA ÖRGÜTLÜ 11 SİVİL TOPLUM KURULUŞUNUN YER ALDIĞI PROGRAMDA 14 ÜLKEDEN TOPLULUKLA BİR ARAYA GELDİ.