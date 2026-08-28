Antalyaspor 10 kişi kaldı, Sarıyer 81. dakikada sahadan galip ayrıldı

Trendyol 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda konuk ekip Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu. Maçın temposu özellikle ilk yarı sonu ve ikinci yarı orta bölümünde değişirken, karar anları 60. ve 81. dakikalarda yaşandı.

maçtan dakikalar:

17. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan kullandığı ortaya çıkan boşta kalan topa Van de Streek’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. İlk yarının son anlarında ev sahibi ekip öne geçti: 45. dakikada Güray Vural’ın kullandığı köşe vuruşunda Ensar Buğra Tivsiz kafayla topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

İkinci yarıda eşitlik penaltıyla geldi. 60. dakikada Barış, ceza sahasında Samet’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi; Batuhan Kör penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1 yaptı. Mücadelenin hemen ardından, 61. dakikada Antalyaspor’dan Güray Vural ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın belirleyici anı 81. dakikada yaşandı: Silva’nın pasıyla ceza sahasına giren Furkan Gedik, kaleci Julian’ın üzerinden aşırdığı topu ağlara göndererek Sarıyer’i 2-1 öne geçirdi ve bu skor maç sonuna kadar değişmedi.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Maç Antalya Stadyumu’nda oynandı. Hakem triosu Emre Kargın, Kürşathan Akın ve Batuhan Bıyıklı’dan oluştu. Antalyaspor ilk 11’i şu şekildeydi: Julian, Bünyamin Balcı (Erdoğan Yeşilyurt dk. 83), Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Güray Vural, Nzaba, Pedrinho (Hasan Yakub İlçin dk. 83), Safuri, Ömer Faruk Beyaz (Doğukan Sinik dk. 46), Van de Streek (Boli dk. 75), Ahmet Sağat (Mevlüt Şimşek dk. 66). Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki ekipte yedekler arasında Kağan Arıcan, Soner Dikmen, Mert Yılmaz, Chehaima ve Veysel Sarı yer aldı.

Sarıyer’in ilk 11’i ise Sehic, Cebrail Karayel (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 90), Kaan, Caner, Eşref, Silva, Barış (Furkan Gedik dk. 72), Poko (Yağız Şen dk. 75), Doğancan (Tunahan Ergül dk. 75), Efecan Karaca (Dalo dk. 89), Batuhan Kör şeklindeydi. Teknik direktör Bülent Bölükbaşı’nın kadrosunda yedekler arasında Furkan Akyüz, Erdi Dikmen, Eren Karadağ, Üzeyir Ergün ve Thiam bulunuyordu.

Maçın golleri Ensar Buğra Tivsiz (45') ile Antalyaspor adına, Batuhan Kör (60' pen.) ve Furkan Gedik (81') ile Sarıyer adına kaydedildi. Kırmızı kart Antalyaspor’dan Güray Vural (61') için gösterildi. Sarı kartlar ise Bünyamin Balcı ve Samet Karakoç (Antalyaspor) ile Sehic, Doğancan ve Dalo (Sarıyer) tarafından görüldü.

Sonuç olarak Sarıyer, Antalya deplasmanından 2-1 galip ayrılarak haftayı üç puanla kapattı; Antalyaspor ise sahasında aradığı ritmi yakalayamadı ve eksik kalan kadrosuyla sahadan mağlup ayrıldı.

TRENDYOL 1. LİG'İN 4. HAFTASINDA ANTALYASPOR, SAHASINDA SARIYER'E 2-1 MAĞLUP OLDU.