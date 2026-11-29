Antalyaspor 3-0 Fatih Karagümrük
Trendyol 1. Lig 16. haftasında Antalyaspor, sahasında oynadığı karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Ev sahibi takımda goller Güray Vural (dk. 23), Pedrinho (dk. 30 pen.) ve Ahmet Sağat (dk. 81) tarafından kaydedildi.
maçtan dakikalar:
23. dakika: Van de Streek'in pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Güray Vural'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
30. dakika: Antalyaspor'un kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Pedrinho'nun şutunda top filelerle buluştu. 2-0
81. dakika: Sağ kanattan Mert Yılmaz'ın yerden ortasında ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Ahmet Sağat, dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
kadrolar ve değişiklikler:
Antalyaspor: Pseftis, Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Samet Karakoç, Veysel Sarı (Nzaba dk. 79), Ömer Faruk Beyaz (Erdoğan Yeşilyurt dk. 79), Soner Dikmen, Güray Vural (Mert Yılmaz dk. 79), Pedrinho, Van de Streek (Hasan Yakub İlçin dk. 85), Da Costa (Ahmet Sağat dk. 72). Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Yalçın, Arif Kocaman, Chehaima, Arda Altun. Teknik Direktör: Osman Özköylü
Fatih Karagümrük: Silvestri, Biraschi, Candan Başkale, Muhammed Sarıkaya (Ramazan Civelek dk. 46), Traore, Anıl Yiğit Çınar, Emre Akbaba (Verde dk. 68), Onogo, Esen (Barış Kalaycı dk. 46), Cenk Tosun (Robin Yalçın dk. 46), Tiago Çukur (Pesic dk. 78). Yedekler: Batuhan Şen, Atınç Nukan, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Çağtay Kurukalıp. Teknik Direktör: Salvatore Bocchetti
hakemler ve kartlar:
Stat: ADO Antalya
Hakemler: Berkay Erdemir, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan
Sarı kartlar: Samet Karakoç (Antalyaspor); Esen, Candan Başkale, Anıl Yiğit Çınar, Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük)
TRENDYOL 1. LİG'İN 16. HAFTASINDA ANTALYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FATİH KARAGÜMRÜK'Ü 3-0 MAĞLUP ETTİ.
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